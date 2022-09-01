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Единая школьная форма, надбавка к зарплате, расчеты с арендаторами: в Беларуси вступили в силу новые правила

01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня вступили в силу новые законы и правила. У школьников теперь единая форма одежды, арендаторы должны отказаться от расчетов в долларах, а белорусские бюджетники увидят новые цифры в расчетчиках. Что еще изменится в стране этой осенью, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Зарплаты бюджетников Беларуси напрямую зависят от базовой ставки. С этого месяца ее повышают, а значит вырастет и оплата труда. Такой указ подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Теперь базовая ставка – 211 белорусских рублей (почти пять тысяч российских). Именно эту сумму будут каждый месяц доплачивать некоторым бюджетникам. К примеру, соцработникам, педагогам или медикам.

«Если сравнивать с прошлым годом, то увеличение базовой ставки составило около 7%. Было принято решение о дополнительном увеличении заработной платы воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей. Помимо увеличения базовой ставки им будет дополнительно установлена надбавка. Размер этой надбавки составит для воспитателей 20% от оклада, для помощников воспитателей 10%», – заявила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной зажиты Беларуси Татьяна Лукьянчикова.

В школах, гимназиях и лицеях ввели единую форму для учеников. Галстуки, жилетки, пиджаки и рубашки. Но все учебные учреждения выбрали свои отличительные эмблемы, которые будут украшать костюмы.

А пока у одних новая форма одежды, у других новая форма расчета. Оплату за помещение арендодатели теперь должны брать только в белорусских рублях. Правило касается и физических, и юридических лиц. Раньше в стране была распространена практика платить за метры в долларах.



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