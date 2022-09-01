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Единая школьная форма, надбавка к зарплате, расчеты с арендаторами: в Беларуси вступили в силу новые правила
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня вступили в силу новые законы и правила. У школьников теперь единая форма одежды, арендаторы должны отказаться от расчетов в долларах, а белорусские бюджетники увидят новые цифры в расчетчиках. Что еще изменится в стране этой осенью, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В школах, гимназиях и лицеях ввели единую форму для учеников. Галстуки, жилетки, пиджаки и рубашки. Но все учебные учреждения выбрали свои отличительные эмблемы, которые будут украшать костюмы.
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Единая школьная форма, надбавка к зарплате, расчеты с арендаторами: в Беларуси вступили в силу новые правила
Что изменится в стране этой осенью, узнала корреспондент «МИР 24».
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