Секретная TOP POWER и 83 миллиона просмотров. Сегодня «Про бизнес» исполняется 8 лет

Источник материала: ProBusiness

8 лет назад «Про бизнес» впервые вышел в онлайн. Из небольшого сайта на тему бизнеса, проект за несколько лет вырос в серьезную площадку для предпринимателей, с несколькими бизнес-юнитами: медиа и реклама, «Клуб Про бизнес», проведение крупных деловых конференций.

Каких результатов мы достигли за это время, и что дальше? В наш день рождения интересными цифрами делятся Дмитрий Альфер, сооснователь, совладелец «Про бизнес» и ключевые участники команды.

— 1 сентября 2014 белорусский рынок, вы, уважаемые читатели, будущие партнеры и клиенты, выдали нам большой запас доверия. Доверия к новому проекту, который был задуман как платформа для всех, кто интересуется предпринимательством или уже работает в бизнесе.

Сегодня нам 8 лет. Прежде всего, позвольте поздравить вас с этой красивой датой!



Дмитрий Альфер, сооснователь, совладелец «Про бизнес»

Метафорически, цифра восемь — символ бесконечности, расположенный под новым углом. Для бизнеса это может означать бесконечность поиска возможностей. Безграничность новых знаний. Разнообразие решений сложных ситуаций.

Подходящее время, чтобы подвести итоги и рассказать — как мы использовали кредит доверия, выданный на старте.

83,16 миллиона просмотров

И 25,2 миллионов уникальных пользователей (25 237 425). Вот несколько цифр, отражающих объем трафика на сайт за эти годы.

Компания сформировала узнаваемый на рынке бренд. При этом мы не расслабляемся, по-прежнему прилагаем много усилий, чтобы сохранять серьезную репутацию и доверие аудитории.

За все время мы опубликовали 9500+ редакционных статей. Среди них сотни материалов и интервью с, пожалуй, всеми известными публичными бизнесменами. Рассказы о знаковых сделках в сфере ИТ и технологий, полезные обучающие материалы. Рейтинги предпринимателей, аналитика и прогнозы. Обзоры трендов и немного юмора.

Самые популярные материалы — кейсы с полезными инструментами, личные истории успехов или ошибок, набирающие по 100 000-200 000 просмотров.

TOP POWER нашей компании

Все, что сделано за это время и что еще предстоит — достигнуто командой.

TOP POWER (ключевая мощность, сила, благодаря которой любой бизнес может сохранять устойчивость): это конечно опора на внутренний ресурс.

Стратегическое преимущество в переходное время: в развитии вовлеченности, развитии людей и процессов. Той самой химии, объединяющей группы сотрудников в команду. И это не просто слова благодарности в день рождения. Это рациональная реальность.

Наша сила в красивых, вовлеченных людях. Вот кто делает «Про бизнес» каждый день. А если нужно, буквально 24/7.

Юлия Шелег, директор «Про бизнес»



Юлия Шелег, директор «Про бизнес»

Ольга Кулешова, заместитель директора по работе с клиентами «Про бизнес»



Ольга Кулешова, заместитель директор «Про бизнес»

Владислав Кулецкий, главный редактор «Про бизнес»



Владислав Кулецкий, главный редактор «Про бизнес»

Руслана Прусакова, руководитель проектов «Про бизнес»



Руслана Прусакова, руководитель проектов

Юлия Шрамкова, главный редактор отдела спецпроектов «Про бизнес»



Юлия Шрамкова, главный редактор отдела спецпроектов «Про бизнес»

Мікіта Недаверкаў, відэакрэатар «Пра бізнес»



Мікіта Недаверкаў, відэакрэатар «Пра бізнес»

Павел Садовский, фотограф «Про бизнес»



Павел Садовский, фотограф «Про бизнес»

Сколько конференций мы провели

Более 120 деловых ивентов на очень больших, больших и малых сценах (от «Минск-арены» до уютных ламповых кафе)

деловых ивентов на очень больших, больших и малых сценах (от «Минск-арены» до уютных ламповых кафе) Перед зрителями выступили 500+ спикеров

«БЕРИ И ДЕЛАЙ», HI-TECH FORUM, отраслевые и тематические конференций, встречи: живые выступления собственников и топ-менеджеров, талантливых управленцев и экспертов не просто вдохновляют и мотивируют — они дают реальную пользу.

Мы гордимся, что наша площадка привезла в Минск, на наши бизнес-события грантов, к которым прислушивается бизнес всей планеты: Нассим Талеб, Ицхак Адизес, Рэй Курцвел, Нуриэль Рубини, Дэйв Логан.



Нассим Талеб. Фото: probusiness.io

Наша аудитория получила возможность общаться с бизнесменами из Forbes, людьми, своими руками построившими миллиардные компании на постсоветком пространстве, признанными экспертами: Евгений Черняк, Виктория Тигипко, Игорь Рыбаков, Аркадий Цукер, Игорь Манн, Радислав Гандапас и другие.

Как дела с рекламой

За год мы реализовали более 200+ спецпроектов.

Каждый спецпроект это один или несколько (а бывает, что и несколько десятков) текстовых материалов и фото, отдельных видеороликов, реализованных в формате нативной рекламы.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Весна этого года негативно повлияла на рынок рекламы. При этом, платное продвижение через баннеры или рекламные статьи заказали у нас с января по сентябрь более 100 компаний. Из них 80% — постоянные клиенты.

Клуб предпринимателей после ковида

Сейчас в Клубе Про бизнес от 150 до 200 участников, в зависимости от делового сезона и — внешние факторы конечно влияют — релокации, бизнес-активностей предпринимателей.



Встреча Клуба Про бизнес

Сегодня Клуб самое большое в стране официально работающее сообщество предпринимателей.

Хорошие новости в том, что пандемия прошла, а волна релокаций идет на спад. Мы снова фиксируем запрос на общение в офлайне, поэтому будем развивать новые форматы. Следите за программой :)

И самый главный вопрос: для чего мы это делаем?

Заряжаем предпринимательством: такой была миссия проекта изначально.

За 8 лет «Про бизнес» пережил те же самые кризисы, что и рынок. Мы знаем и что такое периоды успешной и очень успешной работы, и то, к чему приводят управленческие и финансовые факапы :) Наши читатели ругают и хвалят статьи на портале, спорят и соглашаются. И это совершенно нормально: редакционный контент отражает разные точки зрения.

За эти годы частично поменялся состав собственников, обновилась команда. При этом, часть вещей остаются неизменными, как и 1 сентября 2014:

1. Мы работали и работаем в Беларуси, офис раположен в Минске.

2. Мы продолжаем открывать новые имена. Гордимся, что многие известные сегодня белорусские бизнесмены, стартапы с уже мировым именем впервые получили возможность рассказать о себе именно на нашей площадке.

Начиная работать в сегменте бизнес-ивентов, мы прежде всего дали слово нашим предпринимателям. Среди них Юрий Мельничек, Виктор Прокопеня, Евгений Невгень, Дмитрий и Юрий Гурские, Сергей Вайнилович, Олег Хусаенов и многие, многие, многие другие. Сложно перечислить около 100 имен и фамилий :)

3. Каждый день мы помним про то, что помогаем бизнесу и предпринимателям. Решениями, примерами.

Миссия зарядить предпринимательством уже сработала. Cегодня мы помогаем бизнесам, экспертам, управленцам и собственникам сохранять устойчивость как минимум. Работать для роста и развития — как максимум.

4. Мы не жалуемся на жизнь и судьбу, хотя последний год самый сложный за всю историю проекта. Мы работаем.

Этим летом провели 2 новые солидные конференции — по теме налогов, а также коммерческой недвижимости

7 октября открываем сезон с большой конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: TOP POWER 2022»

Буквально через несколько дней анонсируем главное бизнес-событие года: новый HI-TECH FORUM

Обратили внимание на смежные сегменты: например, бизнес-туризм. В октябре состоится яхтинг вокруг райских Сейшельских островов .

Трансформация: еще один смысл, который заложен в цифре 8. И его мы отражаем в своем контенте сегодня. Ведь, как и любой бизнес, мы также ищем возможности для полезных изменений.

Мы работаем, чтобы предприниматели и белорусские компании сохраняли устойчивость и гибкость, ощущали импульс для развития. Желаем этого всем нашим читателям, клиентам и партнерам. Спасибо, что остаетесь с нами все эти годы!

С Днем рождения нас всех!

С уважением и благодарностью: Дмитрий Альфер, Юлия Шелег, Ольга Кулешова, Владислав Кулецкий, Руслана Прусакова, Мікіта Недаверкаў, Павел Садовский и еще как минимум 50 человек, которые помогают делать «Про бизнес».