«Я уверен, что идет перезагрузка рынка. Дальше будет рост». Мнение о ситуации в коммерческой недвижимости Минска

Источник материала: ProBusiness





Коммерческая недвижимость Минска за три года пережила немало потрясений. Особенно сильно ее стало лихорадить в последние полгода. И кажется, что ничего хорошего впереди на этом рынке не просматривается. Но партнер АН «Сильван-Инвест» Андрей Смолка во время выступления на конференции «Коммерческая недвижимость — 2022» предложил сменить угол зрения и посмотреть на ситуацию по-новому. Публикуем некоторые тезисы спикера.

Партнер события: NAI Belarus

Партнер события: СИЛЬВАН-ИНВЕСТ

«Для коммерческой недвижимости нет ничего хуже, чем замирание бизнеса»

— Я предлагаю посмотреть на наш рынок комерческой недвижимости позитивно. Ведь наше мышление, а значит и принимаемые решения сильно зависят от точки зрения. Так вот давайте взглянем на все происходящее шире. Может быть, к нам придут какие-то инсайты.

Итак, Минск входит в десятку крупнейших городов Европы. Это крайне важно. Каждый день два миллиона человек просыпаются, отводят детей в сады и школы, едут на работу, ходят по магазинам, занимаются спортом, развлекаются… Кто-то работает в найме, кто-то делает бизнес. И все хотят, чтобы город был максимально удобным и красивым… Но вот однажды все проснулись, а мир — другой. Начались военные действия в Украине, люди запаниковали, никто не знал, что же делать. Бизнес просто замер.

А для коммерческой недвижимости нет ничего хуже, чем замирание бизнеса. И такое состояние продлилось до мая-июня. За это время кто-то решился на релокацию, кто-то осознал, что нужно все равно работать, кто-то пошел закрываться. Но так или иначе в июне рынок зашевелился. Оказалось, что люди все равно ходят по магазинам, ездят на работу, хотят развлекаться.

Да, времена сейчас необычные, но интересные. Много раз в истории и у белорусов, и у других народов были ситуации, когда приходилось жить при ограниченных ресурсах. Но люди находили выходы. Конечно, хочется, чтобы никаких санкций не было, чтобы бизнесу ничего не мешало, но выбирать мы сейчас не можем. Нам придется работать в тех условиях, которые есть. И рынку коммерческой недвижимости — в том числе. Ведь ответственность лежит на самом человеке, а не на тех событиях, которые сейчас происходят





«Давайте искать новые возможности, а не перечислять навалившиеся проблемы»

Несмотря на трудности, каждый день что-то смотрят, что-то покупают, что-то арендуют. Да, запросы совсем другие: офисы и торговые площади нужны поменьше. И поэтому много вакантных площадей. Но, возможно, именно это и нужно бизнесу в кризис: получить невысокие ставки по аренде; выбрать то, что больше всего подходит, а не то, на что сейчас есть деньги; расшириться для дальнейшего развития; дать более комфортные условия работникам в это непростое время…

Я уверен, что сейчас идет период перезагрузки рынка. Он пугающий и непонятный, но после, как это всегда происходит, наступит фаза роста. И все, что мы точно можем сейчас сделать для приближения этой фазы, — вместе думать, как жить дальше. Нужно забыть о противоречиях и конкуренции, помогать друг другу. Мы часто недооцениваем возможности, которые есть даже в очень трудных ситуациях.

И смена мышления нам поможет. Давайте искать новые возможности, а не перечислять навалившиеся проблемы. Нужны рынку мелкие офисы с хорошим ремонтом — дайте их, нужны новые форматы торговой недвижимости — придумайте и реализуйте.





Хорошая недвижимость всегда найдет своего покупателя или арендатора. Главное не цепляться за то, что «было раньше». Уже не будет так, как раньше. Забудьте об этом. Пока вы будете ждать возврата к ставкам 2019 года, ваши площади будут простаивать, а вы — терять деньги. Нужно подстраиваться и мыслить нестандартно — тогда кризис не помеха для заработка.

Помните, что самое страшное — это замирание. А движение рынка при любых ставках, предложении и спросе будет приносить доход. Лучше заработать меньше и с минимальными потерями дождаться роста, чем ничего не заработать, мучаясь депрессивными мыслями, и обанкротиться к моменту, когда рынок стабилизируется.

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