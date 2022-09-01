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Погода в СНГ: в Казахстане задержалось лето, в Беларуси начались осенние посадки деревьев
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В первый день сентября в Москву пришла настоящая осень. За последние пару дней температура упала с плюс 30 до 14 градусов. В какие еще страны Содружества сентябрь ворвался с дождями и ветром, а где первый день осени только на календаре, узнали корреспонденты «МИР 24».
Погода в Кыргызстане не обращает внимания на календарь. Солнце печет как в июле. Днем в Бишкеке плюс 32. Лишь некоторые области республики зацепят дожди. Пляжная погода и на Иссык-Куле. Озеро по-прежнему теплое. Температура воды комфортная для купания – плюс 27 градусов.
В Минск осень пришла точно по расписанию. Всего плюс 16 в белорусской столице. Некоторые области зацепят короткие дожди. Осень – благоприятный сезон для посадки деревьев и кустарников. В Минске каждый житель может поучаствовать в озеленении своего двора. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте экологической акции, выбрать локацию или предложить свою. Инвентарь и саженцы предоставят бесплатно.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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