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Лукашенко показал новый белорусский компьютер
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко показал новый белорусский компьютер. Сейчас в нем меньше 20% отечественных комплектующих, к концу года будет 30, передает «МИР 24».
«Вы его потом можете пощупать. У нас есть огромный потенциал, есть люди, которые могут творить невероятное. Уверен, это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Во всех странах в самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. Наука весьма интернациональная», – сказал глава государства
Компьютер создан на белорусском заводе «Горизонт», информирует
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Сейчас в нем меньше 20% отечественных комплектующих, к концу года будет 30.
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