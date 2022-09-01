Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко показал новый белорусский компьютер. Сейчас в нем меньше 20% отечественных комплектующих, к концу года будет 30, передает «МИР 24».

«Вы его потом можете пощупать. У нас есть огромный потенциал, есть люди, которые могут творить невероятное. Уверен, это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Во всех странах в самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. Наука весьма интернациональная», – сказал глава государства на открытом уроке «Историческая память – дорога в будущее» , который он провел в День знаний для всех школ и вузов страны.