ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко показал новый белорусский компьютер

01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко показал новый белорусский компьютер. Сейчас в нем меньше 20% отечественных комплектующих, к концу года будет 30, передает «МИР 24».

«Вы его потом можете пощупать. У нас есть огромный потенциал, есть люди, которые могут творить невероятное. Уверен, это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Во всех странах в самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. Наука весьма интернациональная», – сказал глава государства на открытом уроке «Историческая память – дорога в будущее», который он провел в День знаний для всех школ и вузов страны.

Компьютер создан на белорусском заводе «Горизонт», информирует БелТА.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в нем меньше 20% отечественных комплектующих, к концу года будет 30.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Казахстане задержалось лето, в Беларуси начались осенние посадки деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2022
Mir24.TV Belarus
01.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика