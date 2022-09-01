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Лукашенко провел открытый урок в День знаний
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел открытый рок «Историческая память – дорога в будущее». Лекцию транслировали в белорусских школах и вузах, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
В День знаний Александр Лукашенко обычно встречается с педагогами, школьниками и студентами. Сегодня президент немного изменил традицию: провел первый открытый урок в новом учебном году.
Сегодня во Дворец Независимости пригласили около трехсот человек. Это стипендиаты специального фонда президента, победители и лауреаты международных творческих конкурсов, волонтеры, спортсмены. Лукашенко подчеркнул: формат открытого урока для него не нов.
Президент отметил: историю забывать нельзя. Как и ее великих деятелей. На уроке он продемонстрировал высокие награды уроженца Витебской области, писателя Василя Быкова. Оказалось, родственники продавали реликвии на рынке, хотя им место в музее. От артефактов – к новым технологиям. Лукашенко показал новый белорусский компьютер. Сейчас в нем меньше двадцати процентов отечественных комплектующих, к концу года будет тридцать.
Как и полагается на уроке, после небольшой лекции об истории страны Александр Лукашенко задавал вопросы для проверки. Гостей вызывал по классному президентскому журналу, интересовался мнением по разным темам. К примеру, что такое
Для всех студентов-первокурсников республики в этом году станет обязательной дисциплина «История белорусской государственности».
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Лекцию транслировали в белорусских школах и вузах.
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