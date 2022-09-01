Лукашенко провел открытый урок в День знаний

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел открытый рок «Историческая память – дорога в будущее». Лекцию транслировали в белорусских школах и вузах, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

В День знаний Александр Лукашенко обычно встречается с педагогами, школьниками и студентами. Сегодня президент немного изменил традицию: провел первый открытый урок в новом учебном году.

Сегодня во Дворец Независимости пригласили около трехсот человек. Это стипендиаты специального фонда президента, победители и лауреаты международных творческих конкурсов, волонтеры, спортсмены. Лукашенко подчеркнул: формат открытого урока для него не нов.

«В таком статусе я выступал в БГУ ровно 19 лет назад. И, кстати, многие темы, на которые мы тогда говорили со студентами – ровесниками ваших родителей, до сих пор актуальны. Как и тогда, сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиции государства. Позиции, основанной на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент отметил: историю забывать нельзя. Как и ее великих деятелей. На уроке он продемонстрировал высокие награды уроженца Витебской области, писателя Василя Быкова. Оказалось, родственники продавали реликвии на рынке, хотя им место в музее. От артефактов – к новым технологиям. Лукашенко показал новый белорусский компьютер. Сейчас в нем меньше двадцати процентов отечественных комплектующих, к концу года будет тридцать.

«Вы его потом можете пощупать. У нас есть огромный потенциал, есть люди, которые могут творить невероятное. Уверен, это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Во всех странах в самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. Наука весьма интернациональная», – сказал Лукашенко.

Как и полагается на уроке, после небольшой лекции об истории страны Александр Лукашенко задавал вопросы для проверки. Гостей вызывал по классному президентскому журналу, интересовался мнением по разным темам. К примеру, что такое историческая память , чем белорусы могут гордиться в современности, какова сейчас роль республики на международной арене.

Для всех студентов-первокурсников республики в этом году станет обязательной дисциплина «История белорусской государственности».