В первый класс деревенской школы в Беларуси пошли три ученика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году в средней школе белорусской деревни Денисковичи пополнение – три первоклассника. А всего здесь учатся 34 человека. При этом учителей – полный штат, выпускники с легкостью поступают в вузы. Об удивительной школе узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Для школьницы Вики Карпеня ответственный момент. Она дает первый звонок на свой первый урок в классе, где почти пусто. Родители первоклассников говорят – это даже хорошо. Качество образования будет выше.



«Я тут родилась, выросла, ходила в эту школу сама. Хорошая школа. Хорошие дети со школы выходят: учителя дают знания. У меня это третий ребенок. И все заканчивали 11 классов», – говорит мама первоклассницы Татьяна Карпеня.

«Будет больше уделяться внимания каждому. Будут умными, воспитанными детками», – делится мама первоклассницы Анастасия.

В малокомплектной школе на 34 ученика несколько педагогов для младших классов и учителя профильных предметов. Сами они говорят, что в малочисленности есть и минусы.



«Когда пришла в школу, первый мой класс был 27 учеников. А прошло 35 лет и осталось три. Уделяешь больше внимания детям – это большой плюс. Практически репетиторство у нас в школе. А минусы – готовить какое-то мероприятие очень сложно из-за малочисленности детей. Практически одни и те же. И детям тяжело, но мы готовимся», – отметила учитель начальных классов Галина Карпеня.



Некоторые учителя и директор – местные жители. Окончили школу, вуз, а потом вернулись в родную деревню.

«А получилось, наверное, так, потому что все-таки тянет на свою малую родину. И хочется для нее что-то сделать. Чтобы научить детей, чтобы они тоже вернулись на свою родину и здесь приносили какую-то пользу обществу», – сказала директор Денисковичской средней школы Ганцевичского района Наталья Бертош.

В прошлом году в маленькой деревенской школе был один из самых больших выпусков за ее историю – 12 человек. Половина из них поступили в вузы на бюджет. Без репетиторов и дополнительных занятий. В этом году в Беларуси за парты сели 115 тысяч первоклассников.