|
В первый класс деревенской школы в Беларуси пошли три ученика
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году в средней школе белорусской деревни Денисковичи пополнение – три первоклассника. А всего здесь учатся 34 человека. При этом учителей – полный штат, выпускники с легкостью поступают в вузы. Об удивительной школе узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Для школьницы Вики Карпеня ответственный момент. Она дает первый звонок на свой первый урок в классе, где почти пусто. Родители первоклассников говорят – это даже хорошо. Качество образования будет выше.
В малокомплектной
В прошлом году в маленькой деревенской школе был один из самых больших выпусков за ее историю – 12 человек. Половина из них поступили в вузы на бюджет. Без репетиторов и дополнительных занятий. В этом году в Беларуси за парты сели 115 тысяч первоклассников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего здесь учатся 34 человека. При этом учителей – полный штат, выпускники с легкостью поступают в вузы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)