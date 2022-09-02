День белорусской письменности масштабно отметят 3 и 4 сентября в Добруше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится масштабно отметить День письменности . На этот раз праздник принимает старинный город Добруш на юго-востоке страны. Именно там основали первую в стране бумажную фабрику, сообщает «МИР 24».

Кроме того, уроженцем Добруша является классик национальной литературы – писатель и драматург Иван Шамякин. Завтра ему откроют памятник. Торжества будут идти все выходные. Гостей ждут разнообразные мероприятия – от Фестиваля книги и прессы до награждения лауреатов Национальной литературной премии.

«Это праздник, который объединяет людей высокой культуры, высокого образования. Это праздник, которых на территории постсоветского пространства осталось совсем немного. Поэтому у нас всегда много гостей, даже в ковидные времена было достаточно гостей из-за рубежа», – сказал министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

После Добруш символически передаст эстафету. В будущем году День письменности примет местечко на севере страны под названием Городок.