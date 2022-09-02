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День белорусской письменности масштабно отметят 3 и 4 сентября в Добруше
02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится масштабно отметить
Кроме того, уроженцем Добруша является классик национальной литературы – писатель и драматург Иван Шамякин. Завтра ему откроют памятник. Торжества будут идти все выходные. Гостей ждут разнообразные мероприятия – от Фестиваля книги и прессы до награждения лауреатов Национальной литературной премии.
После Добруш символически передаст эстафету. В будущем году День письменности примет местечко на севере страны под названием Городок.
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Торжества будут идти все выходные. Гостей ждут разнообразные мероприятия – от Фестиваля книги и прессы до награждения лауреатов Национальной литературной...
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