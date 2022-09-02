ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День белорусской письменности масштабно отметят 3 и 4 сентября в Добруше

02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится масштабно отметить День письменности. На этот раз праздник принимает старинный город Добруш на юго-востоке страны. Именно там основали первую в стране бумажную фабрику, сообщает «МИР 24».

Кроме того, уроженцем Добруша является классик национальной литературы – писатель и драматург Иван Шамякин. Завтра ему откроют памятник. Торжества будут идти все выходные. Гостей ждут разнообразные мероприятия – от Фестиваля книги и прессы до награждения лауреатов Национальной литературной премии.

«Это праздник, который объединяет людей высокой культуры, высокого образования. Это праздник, которых на территории постсоветского пространства осталось совсем немного. Поэтому у нас всегда много гостей, даже в ковидные времена было достаточно гостей из-за рубежа», – сказал министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

После Добруш символически передаст эстафету. В будущем году День письменности примет местечко на севере страны под названием Городок.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжества будут идти все выходные. Гостей ждут разнообразные мероприятия – от Фестиваля книги и прессы до награждения лауреатов Национальной литературной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электросамокаты и велосипеды выдали соцработникам в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2022
Mir24.TV Belarus
02.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика