В Беловежской пуще восстанавливают популяцию редкого растения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В национальном парке Беларуси «Беловежская пуща» реализуется проект по реинтродукции астранции большой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы нацпарка.

Астранция большая (Astrantia major L.) почти исчезла из дикой природы Беларуси и относится к первой категории национального природоохранного значения. Единственная в стране популяция растения находится в Беловежской пуще.

К проекту по спасению редкого растения ученые приступили в 2018 году. Тогда на четырех участках национального парка были высажены 166 кустиков растения, выращенных из собранных в пуще семян.

Для третьего участка подобрали землю в светлом березовом лесу и посадили 35 астранций.

На одном из участков были высажены 43 растения, которые огородили от копытных. К 2022 году популяция разрослась до 126 растений, из которых 11 были цветущими, а большую часть составляли молодые растения семенного происхождения.

На расположенном неподалеку втором неогороженном участке сохранились 23 растения из высаженных 36. Среди сохранившихся растений было несколько молодых и только два невзрачных цветущих растения, которые даже визуально были вдвое меньше своих собратьев.

На третьем участке, который был огорожен, число растений выросло более чем в два раза, несмотря на естественный стресс для растения – конкуренцию со стороны других светолюбивых трав.

Четвертый участок разбили в молодой дубраве, тут насчитали 111 растений, а в 2018-м посадили 52 кустика.

«Выбранное место оказалось достаточно удачным для роста и развития как молодых, так и взрослых растений. Об этом говорит и увеличение их числа более чем в два раза, и наличие достаточно большого числа молодняка. Единственной серьезной проблемой являются, как всегда, дикие копытные животные, которые не прочь полакомиться звездчатыми соцветиями астранции», – заключили в научном отделе нацпарка.