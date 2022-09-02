|
В Беловежской пуще восстанавливают популяцию редкого растения
02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В национальном парке Беларуси «Беловежская пуща» реализуется проект по реинтродукции астранции большой. Об этом сообщает
Астранция большая (Astrantia major L.) почти исчезла из дикой природы Беларуси и относится к первой категории национального природоохранного значения. Единственная в стране популяция растения находится в Беловежской пуще.
К проекту по спасению редкого растения ученые приступили в 2018 году. Тогда на четырех участках национального парка были высажены 166 кустиков растения, выращенных из собранных в пуще семян.
Для третьего участка подобрали землю в светлом березовом лесу и посадили 35 астранций.
На одном из участков были высажены 43 растения, которые огородили от копытных. К 2022 году популяция разрослась до 126 растений, из которых 11 были цветущими, а большую часть составляли молодые растения семенного происхождения.
На расположенном неподалеку втором неогороженном участке сохранились 23 растения из высаженных 36. Среди сохранившихся растений было несколько молодых и только два невзрачных цветущих растения, которые даже визуально были вдвое меньше своих собратьев.
На третьем участке, который был огорожен, число растений выросло более чем в два раза, несмотря на естественный стресс для растения – конкуренцию со стороны других светолюбивых трав.
Четвертый участок разбили в молодой дубраве, тут насчитали 111 растений, а в 2018-м посадили 52 кустика.
Ранее стало известно, что биологи во время экспедиции в Танзанию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К проекту по спасению ученые приступили в 2018 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)