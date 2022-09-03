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День письменности в белорусском Добруше объединил ценителей литературы
03.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал
В центре города собрались прозаики, поэты, журналисты и просто ценители литературы, улицы стали пешеходными. В книжных павильонах – произведения на любой вкус, разных эпох, жанров и авторов. На празднике принято делиться литературными предпочтениями.
Участников помладше к литературе привлекали технологиями. По QR-кодам открываются литературные викторины, электронные библиотеки и аудиокниги. Организаторы уверены – молодежь заинтересуется.
В одном из павильонов можно было окунуться в историю. Здесь – бумажная продукция конца XIX века, которую сделали в Добруше. Тогда в городе появилась одна из первых в Российской империи бумажных фабрик. Производство работает и сегодня.
«Представлены уникальные тетради того времени, бумага. Именно на этой бумаге писались различные акты, эта бумага была высочайшего качества и пользовалась большим спросом. Я собираю свою коллекцию 47 лет, она самая крупная в мире, собираю ее по крупицам», – рассказал автор проекта «В поисках утраченного» Владимир Лиходедов.
Праздник стал
«У нас есть проект «Берега дружбы», где переводят с русского языка на белорусский и на украинский поэзию и прозу. Как по мне, так это даже и не нужно, потому что мы замечательно друг друга понимаем. Я ощущаю, что мы один народ, может быть, три ветки его, как ветки одного дерева», – сказала писательница с Украины Инна Спасибина.
Фестиваль проходит в
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На улицах развернулись интерактивные площадки: встречи с известными авторами, презентации современных произведений и старинных изданий.
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