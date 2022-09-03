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День письменности в белорусском Добруше объединил ценителей литературы

03.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал фестиваль День письменности. В этом году его принял город Добруш. На улицах развернулись интерактивные площадки: встречи с известными авторами, презентации современных произведений и старинных изданий. В литературный мир погрузилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В центре города собрались прозаики, поэты, журналисты и просто ценители литературы, улицы стали пешеходными. В книжных павильонах – произведения на любой вкус, разных эпох, жанров и авторов. На празднике принято делиться литературными предпочтениями.

Участников помладше к литературе привлекали технологиями. По QR-кодам открываются литературные викторины, электронные библиотеки и аудиокниги. Организаторы уверены – молодежь заинтересуется.

«Помимо того, что мы просто представляем и на словах рассказываем о том, что такое музей автографа, мы с помощью QR-кодов зашифровали вопросы. Каждый посетитель может с помощью своего смартфона зайти ознакомиться с вопросом и при помощи QR-кода дать правильный ответ, зайдя в нашу базу данных. Мы думаем, что еще больше будет посетителей, интерес к этому есть», – отметила директор сети публичных библиотек города Гомеля Татьяна Власова.

В одном из павильонов можно было окунуться в историю. Здесь – бумажная продукция конца XIX века, которую сделали в Добруше. Тогда в городе появилась одна из первых в Российской империи бумажных фабрик. Производство работает и сегодня.

«Представлены уникальные тетради того времени, бумага. Именно на этой бумаге писались различные акты, эта бумага была высочайшего качества и пользовалась большим спросом. Я собираю свою коллекцию 47 лет, она самая крупная в мире, собираю ее по крупицам», – рассказал автор проекта «В поисках утраченного» Владимир Лиходедов.

Праздник стал своеобразным книжным салоном. Современные авторы знакомили читателей с новыми произведениями, известные литераторы раздавали автографы. Они приехали не только со всей Беларуси, но и из России и с Украины. Добруш расположен недалеко от границ трех государств.

«У нас есть проект «Берега дружбы», где переводят с русского языка на белорусский и на украинский поэзию и прозу. Как по мне, так это даже и не нужно, потому что мы замечательно друг друга понимаем. Я ощущаю, что мы один народ, может быть, три ветки его, как ветки одного дерева», – сказала писательница с Украины Инна Спасибина.

Фестиваль проходит в Год исторической памяти, поэтому десятки площадок посвятили истории страны.



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Теги: Гомель
 
 
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На улицах развернулись интерактивные площадки: встречи с известными авторами, презентации современных произведений и старинных изданий.
 
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