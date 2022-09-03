ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Через огонь, канаты и озеро: экстремальный забег прошел в Беларуси

03.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел экстремальный забег. Принять участие в соревновании приехали почти полторы тысячи человек из России, Беларуси и Литвы. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила трассу и пообщалась с атлетами.

«Мы всегда волнуемся, несмотря на то, что у нас большой опыт выступления в других видах спорта, волнение – это нормально», – говорит участник забега Денис Качур.

Нервничает, разминается, ищет подходящую тактику для забега. Денис на больших гонках не впервые. Но в этот раз чувствует: все серьезнее. К этому состязанию готовился долго – сочетал бег и тренировки на скалодроме. Для него главная задача не победить, а превозмочь себя и дойти до финиша.

«Добежать и пройти максимальное количество препятствий, однозначно! Конкуренция бешеная! В моей возрастной категории около 140 человек. Не тешу себя большими надеждами, но покажу максимум», – продолжает Денис Качур.

По всей длине трассы гудят болельщики. Посмотреть на забеги пришли сотни человек. Кто-то болеет за мужа или сына, а кто-то сам готовится к гонке, оценивает конкурентов. Зрители поддерживают участников и наслаждаются духом соревнования.

«Мне очень нравится трасса, огонь. И сына очень привлекает! И позитивно, и музыка играет», – делится впечатлениями болельщица Александра Иванова.

«Хотел просто приехать и окунуться. Потому что здесь действительно витает атмосфера свободы, легкости и драйва», – отметил болельщик Алексей Филипович.

Бег через огонь, канаты, барьеры и даже переплывание озера. На 12-километровой трассе – почти 50 препятствий. На старт вышли и спортсмены со стажем, и новички. Все хотят проверить свои возможности.

«Мы принимаем участников со всего мира, у нас есть участники из Литвы, Казахстана, Украины, Латвии, Польши», – сказал организатор соревнования Александр Стасевич.

Пока одни готовятся у линии старта, другие – уже на финишной прямой. Победитель Сергей Сергеенко прошел трассу за полтора часа. Обогнал конкурента всего на три минуты. В спорте не новичок: три года подряд его команда занимает первые места. После экстремального бега – только одно желание.

«Пойду покушаю, потому что очень кушать хочется. Я в первую очередь победил себя, я смог доказать, что могу это. Думаю, все мои соклубники, с которыми я тренируюсь, довольны, как и моя семья», – сказал победитель забега из Беларуси Сергей Сергеенко.

В этом году участвуют в соревнованиях и юные атлеты. В некоторых забегах допускаются даже дети от трех лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принять участие в соревновании приехали почти полторы тысячи человек из России, Беларуси и Литвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
День письменности в белорусском Добруше объединил ценителей литературы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2022
Mir24.TV Belarus
03.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика