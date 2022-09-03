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Через огонь, канаты и озеро: экстремальный забег прошел в Беларуси
03.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел экстремальный забег. Принять участие в соревновании приехали почти полторы тысячи человек из России, Беларуси и Литвы. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила трассу и пообщалась с атлетами.
Нервничает, разминается, ищет подходящую тактику для забега. Денис на больших гонках не впервые. Но в этот раз чувствует: все серьезнее. К этому состязанию готовился долго – сочетал бег и тренировки на скалодроме. Для него главная задача не победить, а превозмочь себя и дойти до финиша.
«Добежать и пройти максимальное количество препятствий, однозначно! Конкуренция бешеная! В моей возрастной категории около 140 человек. Не тешу себя большими надеждами, но покажу максимум», – продолжает Денис Качур.
По всей длине трассы гудят болельщики. Посмотреть на забеги пришли сотни человек. Кто-то болеет за мужа или сына, а кто-то сам готовится к гонке, оценивает конкурентов. Зрители поддерживают участников и наслаждаются духом соревнования.
«Мне очень нравится трасса, огонь. И сына очень привлекает! И позитивно, и музыка играет», – делится впечатлениями болельщица Александра Иванова.
Бег через огонь, канаты, барьеры и даже переплывание озера. На 12-километровой трассе – почти 50 препятствий. На старт вышли и спортсмены со стажем, и новички. Все хотят проверить свои возможности.
Пока одни готовятся у линии старта, другие – уже на финишной прямой. Победитель Сергей Сергеенко прошел трассу за полтора часа.
В этом году участвуют в соревнованиях и
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Принять участие в соревновании приехали почти полторы тысячи человек из России, Беларуси и Литвы.
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