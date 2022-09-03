Через огонь, канаты и озеро: экстремальный забег прошел в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел экстремальный забег. Принять участие в соревновании приехали почти полторы тысячи человек из России, Беларуси и Литвы. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила трассу и пообщалась с атлетами.

«Мы всегда волнуемся, несмотря на то, что у нас большой опыт выступления в других видах спорта, волнение – это нормально», – говорит участник забега Денис Качур.

Нервничает, разминается, ищет подходящую тактику для забега. Денис на больших гонках не впервые. Но в этот раз чувствует: все серьезнее. К этому состязанию готовился долго – сочетал бег и тренировки на скалодроме. Для него главная задача не победить, а превозмочь себя и дойти до финиша.

«Добежать и пройти максимальное количество препятствий, однозначно! Конкуренция бешеная! В моей возрастной категории около 140 человек. Не тешу себя большими надеждами, но покажу максимум», – продолжает Денис Качур.

По всей длине трассы гудят болельщики. Посмотреть на забеги пришли сотни человек. Кто-то болеет за мужа или сына, а кто-то сам готовится к гонке, оценивает конкурентов. Зрители поддерживают участников и наслаждаются духом соревнования.

«Мне очень нравится трасса, огонь. И сына очень привлекает! И позитивно, и музыка играет», – делится впечатлениями болельщица Александра Иванова.

«Хотел просто приехать и окунуться. Потому что здесь действительно витает атмосфера свободы, легкости и драйва», – отметил болельщик Алексей Филипович.

Бег через огонь, канаты, барьеры и даже переплывание озера. На 12-километровой трассе – почти 50 препятствий. На старт вышли и спортсмены со стажем, и новички. Все хотят проверить свои возможности.

«Мы принимаем участников со всего мира, у нас есть участники из Литвы, Казахстана, Украины, Латвии, Польши», – сказал организатор соревнования Александр Стасевич.

Пока одни готовятся у линии старта, другие – уже на финишной прямой. Победитель Сергей Сергеенко прошел трассу за полтора часа. Обогнал конкурента всего на три минуты . В спорте не новичок: три года подряд его команда занимает первые места. После экстремального бега – только одно желание.

«Пойду покушаю, потому что очень кушать хочется. Я в первую очередь победил себя, я смог доказать, что могу это. Думаю, все мои соклубники, с которыми я тренируюсь, довольны, как и моя семья», – сказал победитель забега из Беларуси Сергей Сергеенко.