Белорусские студенты начали поиски альтернатив общежитиям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские студенты ищут съемные квартиры или койко-места в гостях у родственников. Комнаты в общежитиях, в первую очередь, отдают льготникам и первокурсникам. И хватает их не на всех. Как и где найти недорогое жилье, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сумки, чемоданы, суматоха и предвкушение самостоятельной жизни. Алина Лукша заселяется в общежитие впервые. Мечтает прочувствовать атмосферу студенчества. Место дали сразу.

«Общежитие я получила, так как я первокурсница, у меня нет никаких льгот. С девочками со своего блока и с одногруппниками я уже познакомилась. Они тоже из других городов: кто-то с Орши, с Солигорска. Им также дали общежитие», – отметила студентка Белорусского государственного университета Алина Лукша.

Низкая цена и свежий ремонт – то, что так привлекает студентов. Есть апартаменты квартирного типа: на шесть человек дают две комнаты, плюс кухня, душ и санузел. Заселиться первокурсникам помогают студенты-волонтеры. Встречают, рассказывают о плюсах и минусах, заключают договор аренды.

Никаких очередей, все просто и быстро. Заселение в общежитие занимает около часа. Сейчас процесс модернизировали. Своеобразный гайд с инструкциями и списком документов можно найти по QR-коду. Для иногородних студентов главного вуза страны – девять общежитий. Из всех нуждающихся место получили 82%. В приоритете – льготники.

«Это, к примеру, дети-сироты, инвалиды, студенты, которые пользуются льготой в соответствии с законом о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В приоритетном порядке обеспечиваются студенты из многодетных, неполных семей, а также студенческий актив», – добавила начальник службы заселения и регистрации студенческого городка белорусского государственного университета Елена Васильева.

А тем, кому счастливый билет не достался, приходится арендовать жилье. Чтобы сэкономить, студенты снимают квартиры «на двоих». Вместе с подругой в этом учебном году живет и Дарья Большакова. На четвертом курсе и без льгот получить место в общежитии почти невозможно.

«Я опубликовала в социальных сетях пост, что мне нужен человек, который жил бы со мной в квартире. Некоторым людям не подходила стоимость, кому-то не подходило месторасположение, но в итоге я нашла человека. Я решила снимать с кем-то, потому что так дешевле, квартира двухкомнатная стоит 320 долларов», – отметила студентка Белорусского государственного университета Дарья Большакова.

В среднем аренда двухкомнатной квартиры в Минске обойдется в 900 белорусских рублей (21 тысяча российских). С этого месяца в стране законодательно запретили платить за метры в долларах.