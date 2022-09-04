В Беларуси почтили память жертв лагеря смерти Тростенец

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси провели акцию памяти жертв нацистского лагеря смерти Тростенец. Волонтеры Белорусского союза молодежи и представители различных конфессий собрались у Храма-памятника в честь Всех Святых на поминальную литию, передает «МИР 24».

После участники акции прошли к бетонным вагонам – символу дороги смерти, по которой нацисты отправляли узников в концлагерь. На этом месте провели молитву.

«Тростенец – это для нас святыня. Очень жалко, что после войны много поколений выросло, не осознавая эту трагедию. А сейчас история открыта. Открыта, и мы должны взять, как можно больше», – сказал протоиерей Алексей Васин.