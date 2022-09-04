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В Беларуси почтили память жертв лагеря смерти Тростенец
04.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси провели акцию памяти жертв нацистского лагеря смерти Тростенец. Волонтеры Белорусского союза молодежи и представители различных конфессий собрались у Храма-памятника в честь Всех Святых на поминальную литию, передает «МИР 24».
После участники акции прошли к бетонным вагонам – символу дороги смерти, по которой нацисты отправляли узников в концлагерь. На этом месте провели молитву.
Тростенец был самым крупным лагерем смерти на территории Беларуси. В нем содержали и убивали мирных жителей, партизан, военнопленных. В 2021 году после возбуждения уголовного дела
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Волонтеры Белорусского союза молодежи и представители различных конфессий собрались у Храма-памятника в честь Всех Святых на поминальную литию.
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