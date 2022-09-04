Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Бизнес на массаже, захват рынка улитками и варианты для арендаторов и арендодателей после запрета на привязку ставки к валюте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рынок торговой недвижимости Минска оказался в интересной ситуации — с одной стороны, проблемы с формированием ставок арендной платы, а с другой — рост посещаемости на фоне тотального закрытия западных брендов в соседней России. Исполнительный директор NAI Global в Беларуси Андрей Алешкин во время выступления на конференции «Коммерческая недвижимость — 2022» объяснил основные тренды на сегодня в этом сегменте и дал советы, как развиваться дальше.

Также свое мнение о ситуации в коммерческой недвижимости Минска высказал партнер АН «Сильван-Инвест» Андрей Смолка.

А здесь мы собрали все, что думает бизнес об изменениях в договорах аренды.

На этой же конференции партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER Максим Додолев поделился, в чем была ошибка первых в Беларуси токенов недвижимости и как сделать, чтобы дальше этот инструмент можно было использоать девелоперам.

Полезное для бизнеса

В 2021 году в Беларуси внедрены две крупные государственные программы, предполагающие использование электронных накладных. Ожидаемо, что к электронному обмену документами будут подключаться все больше компаний. И, скорее всего, с 2023 года трансграничная торговля между контрагентами Беларуси и России тоже будет осуществляться с использованием электронного документооборота. Директор компании «Электронные документы и накладные» Вера Куницкая рассказала, какой бизнес должен подумать об этом в первую очередь и как все реализовать.

Кейс, как развивать турагентство, когда покупательская способность населения снижается, часть популярных направлений — недоступна, а оставшиеся — стремительно растут в цене, разбираем здесь .

Не каждый бизнес можно масштабировать и не у каждого проекта есть емкость рынка, которая позволит стать брендом. Но если вы на рынке, например, более 4-х лет и всей душой хотите стать брендом, то мы нашли для вас полезные советы.

Истории бизнеса

8 лет назад Владимир и Виктория Ратовы стали первыми улитководами в Беларуси — и на них смотрели, как на чудо. Улитки? Для чего? Но каждый год их семейный бизнес выходит на новый уровень, и о ферме Ratov под Миром уже знает практически каждый белорус и тысячи иностранных туристов. Рассказываем историю семьи , которая за 8 лет увеличила объем производства улиток в 40 раз и научила нас есть необычное мясо.

31-летний Артемий Лебедев из Могилева по образованию географ, по призванию — массажист и предприниматель. Два года назад, ровно на старте первой волны ковида в Беларуси Артемий открыл в своем родном городе мастерскую массажа «Медвежья лапа» — и она совершенно не похожа на то, что вы видели раньше. Коричневые стены, брутальный полумрак, этническая скандинавская музыка, крепкие парни-массажисты — и уникальная философия места, которое принимает клиентов почти в центре Могилева. Читайте историю «Медвежьей лапы» и бизнес-планы ее владельца.

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