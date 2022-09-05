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О чем пишут мировые СМИ: нападение в Канаде и полярное сияние в Беларуси

05.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Канады назвали имена подозреваемых в массовом нападении в Саскачеване. По данным полиции, поножовщину, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек, устроили Дэмиен и Майлз Сандерсоны, сообщает CNN. Они находятся в розыске. Жителей района, где произошло преступление, призвали проявлять бдительность и оставаться в безопасном месте. Согласно предварительной информации, некоторые жертвы изначально были мишенью подозреваемых, другие подверглись случайным нападениям. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал инцидент, назвав его «ужасным и душераздирающим».

В Великобритании 5 сентября назовут имя нового премьер-министра. Ожидается, что им станет Лиз Трасс, сообщает France 24. Предыдущий глава правительства Борис Джонсон был вынужден объявить о своей отставке в июле после серии скандальных происшествий. Во вторник, 6 сентября, новый премьер отправится в Шотландию и встретится с королевой Елизаветой, которая попросит его сформировать правительство. В случае своего назначения Трасс станет четвертым премьер-министром Консервативной партии после выборов 2015 года. Она подчеркнула, что намерена в первую очередь бороться с кризисом стоимости жизни в стране.

В Туркменистане создадут новую промышленную зону. Ее обустроят в Ахалском велаяте, сообщает Turkmenportal. В зоне планируют разместить предприятия по производству импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции. Проект также обеспечит около 10 тысяч рабочих мест. Предложение о создании промышленной зоны выдвинул Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. На заседании правительства 2 сентября его представили на рассмотрение президента страны Сердара Бердымухамедова.

В Костанайской области Казахстана в связи с пожарами организовали работу координационного центра волонтеров. Туда могут обращаться как пострадавшие жители, так и добровольцы, готовые оказать помощь, сообщает «Казахстанская правда». Центр был создан при поддержке ЦПГИ («Центр поддержки гражданских инициатив»), фронт-офиса Birgemiz и Национальной волонтерской сети. Нуждающимся оказывается «консультационная, информационная и организационная» помощь. В центре подчеркнули, что очень много семей остались без крова в результате пожаров, людям требуется любая поддержка.

В Беларуси увидели полярное сияние. Редкое явление можно было наблюдать в ночь на 5 сентября, сообщает БелТА. Полярные сияние нетипичны для средних широт. Специалисты пояснили, что их появление связано с интенсивной магнитной бурей, которая заставила светиться ионосферу Земли.



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В Канаде назвали имена двух подозреваемых в массовом нападении, жертвами которого стали 10 человек. В Беларуси из-за магнитной бури появилось полярное сияние.
 
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