Погода в СНГ: в лесах Беларуси и Казахстана сохраняется пожароопасная обстановка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой дождь и 12 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве. Осадков ждут во многих странах Содружества. Из-за сухой погоды там сохраняется повышенная пожароопасность, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси прохладней с каждым днем. В Минске сегодня плюс 15. Осадков синоптики не прогнозируют. Несмотря на то, что жара отступила, земля еще сухая. Пожароопасная обстановка в лесах сохраняется. В 115 районах посещение угодий ограничено или запрещено. За последние несколько месяцев не было ни одного дня, когда пожарным не приходилось бы тушить возгорания. В Минлесхозе напоминают: если из-за разведенного во время действия запрета костра загорится лес, придется заплатить штраф – более 960 белорусских рублей, это приблизительно 22 тысячи российских.

Казахстан

В северо-западных регионах Казахстана сегодня умеренно тепло. Днем воздух прогреется до 18 градусов. На остальной территории страны сохраняется жаркая погода. На юге днем до плюс 38 градусов. Высокая пожароопасная ситуация сохранятся в Костанайской области. Третьи сутки там бушуют лесные пожары . Площадь распространения огня превысила 107 тысяч гектаров. Для тушения в регион привлекли пожарных из соседних областей. Из-за угрозы возгорания из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино и Лесное эвакуировали 1840 человек.

Кыргызстан

В Кыргызстане лето не хочет уступать позиции. В Бишкеке днем до плюс 36. Осадков синоптики не прогнозируют. Жаркая погода – идеальные условия для созревания малины. Ягоды становятся сладкими и сочными. В Чуйской области сейчас собирают поздние сорта. В Кыргызстане чаще всего выращивают ремонтантную малину.

Армения

В Армении синоптики обещают похолодание. С сегодняшнего дня температура воздуха по всей республике опустится на 3-5 градуса. В столице плюс 36. Для местных хозяек наступила пора заготовок компотов, варенья и сухофруктов. На семью из четырех человек обычно заготавливают около 10 банок варенья, в основном из малины. Его используют как лекарство от простуды. Но традиционным для Армении является варенье из грецких орехов, его подают как сладкий десерт гостям.