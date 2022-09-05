В Добруше установили памятник народному писателю Беларуси Ивану Шамякину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открыли 29-й фестиваль «День письменности» . В этом году его принял город Добруш, передает «МИР 24».

В городе к празднику открыли памятник Ивану Шамякину, народному писателю Беларуси, автору известных романов «Сердце на ладони» и «Тревожное счастье». Именно в Добрушском районе литератор родился в 1921 году.

«Он писал такие произведения, которые не могут и не могли оставлять равнодушными никого. И они актуальны как никогда. И сегодня это произведения, которые говорят о человеческих взаимоотношениях. Сегодня в таком знаковом месте, в центре города Добруша, мы сделали этот замечательный подарок всем жителям добрушского региона и всем жителям страны», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

В этом году на фестиваль приехали около 25 тысяч человек. Для гостей выступили отечественные артисты и творческие коллективы. Со сцены звучали песни на стихотворения белорусских писателей, а танцы были исключительно народные.