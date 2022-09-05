Учебную лабораторию с манекенами открыли в минском медицинском колледже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белорусском медицинском колледже в Минске открыли учебную лабораторию с симуляторами и тренажерами для отработки практических навыков, передает телеканал «МИР 24».

Как тренажеры помогают в учебе, увидели председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Новая лаборатория – это пять модулей: терапия, акушерство и гинекология, хирургия, сестринское дело и педиатрия. Все манекены выполнены с анатомической точностью, а компьютерная программа контролирует качество манипуляций.

«Вот, видите, малая подкожная вена, большая подкожная вена. На ощупь, визуально очень хорошо пальпируется. Материалы, из которых изготовлены тренажеры, очень мягкие, имитируют кожу человека», – пояснила преподаватель Белорусского государственного медицинского колледжа Татьяна Трофимук.

«Это интересно, безопасно, наглядно. Это работа в команде. Это приближенно к реалистичным событиям в жизни. Конечно, мы рады, что у нас закуплено такое дорогостоящее оборудование. лаборатории около 130 наименований», – рассказала директор Белорусского государственного медицинского колледжа Ольга Катова.

Оборудование и ремонт лаборатории стоили более 20 миллионов российских рублей. Пользоваться ими смогут более полутора тысяч студентов, которые учатся в колледже.