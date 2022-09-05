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Учебную лабораторию с манекенами открыли в минском медицинском колледже
05.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белорусском медицинском колледже в Минске открыли учебную лабораторию с симуляторами и тренажерами для отработки практических навыков, передает телеканал «МИР 24».
Как тренажеры помогают в учебе, увидели председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Новая лаборатория – это пять модулей: терапия, акушерство и гинекология, хирургия, сестринское дело и педиатрия. Все манекены выполнены с анатомической точностью, а компьютерная программа контролирует качество манипуляций.
«Это интересно, безопасно, наглядно. Это работа в команде. Это приближенно к реалистичным событиям в жизни. Конечно, мы рады, что у нас закуплено такое дорогостоящее оборудование. лаборатории около 130 наименований», – рассказала директор Белорусского государственного медицинского колледжа Ольга Катова.
Оборудование и ремонт лаборатории стоили более 20 миллионов российских рублей. Пользоваться ими смогут более полутора тысяч студентов, которые учатся в колледже.
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Все манекены выполнены с анатомической точностью, а компьютерная программа контролирует качество манипуляций.
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