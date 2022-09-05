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Росавиация разрешила «Белавиа» полеты в южном направлении через Волгоград и Астрахань
05.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Росавиация выдала белорусской компании
Сокращение территории облета позволит сэкономить время выполнения некоторых рейсов. Так, перелет по маршруту Минск – Стамбул сократился на 45 минут, а Минск – Сочи – на 25, Минск – Ереван – на полчаса. Кроме того, обратные рейсы тоже стали на 15 минут короче.
Ранее стало известно, что с 3 октября
Напомним, режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России
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Сокращение территории облета позволит сэкономить время выполнения некоторых рейсов, в том числе Минск – Стамбул и Минск – Сочи.
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