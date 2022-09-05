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Росавиация разрешила «Белавиа» полеты в южном направлении через Волгоград и Астрахань

05.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Росавиация выдала белорусской компании «Белавиа» разрешение на полеты в южном направлении через Волгоград и Астрахань. Об этом говорится в Telegram-канале авиаперевозчика.

«Белавиа» получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань, ранее маршрут пролегал через Казахстан», – уточнили в компании.

Сокращение территории облета позволит сэкономить время выполнения некоторых рейсов. Так, перелет по маршруту Минск – Стамбул сократился на 45 минут, а Минск – Сочи – на 25, Минск – Ереван – на полчаса. Кроме того, обратные рейсы тоже стали на 15 минут короче.

Ранее стало известно, что с 3 октября увеличится число авиарейсов из Улан-Удэ во Владивосток и Хабаровск. Дополнительные перелеты будут осуществлять авиакомпании S7 и «Аврора».

Напомним, режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России действует до 10 сентября. Запрет охватывает 11 воздушных гаваней, в том числе аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



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Теги: Минск
 
 
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Сокращение территории облета позволит сэкономить время выполнения некоторых рейсов, в том числе Минск – Стамбул и Минск – Сочи.
 
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