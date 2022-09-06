Почти как кофе: напитки из ржи, овса и ячменя производят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кофе из ржи, овса и ячменя. В Беларуси производят 900 тонн напитка, который может стать хорошей альтернативой бразильской классики. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на предприятии и оценила вкус и аромат необычного кофе.

Рапс , ячмень и овес – три составляющих необычного напитка. Для его создания зерна обжаривают. Так появляется кофейный вкус. Затем перемалывают и смешивают в разных пропорциях. Всего на предприятии готовят девять видов злакового кофе.

«Наши кофейные напитки, конечно, отличаются по вкусу, потому что ячмень, он более мягкий, рожь, он горький, терпкий вкус имеет, овес – нейтральный на вкус. Только полезные свойства в нем», – пояснила начальник производства Татьяна Гелай.

Татьяна Лепешинская хоть и работает в офисе предприятия, но на производство заходит каждый день. Не может устоять перед ароматом. Во время обеда обязательно выпивает чашечку кофейного напитка.

«По вкусу практически ничем не отличается. Очень похож вкус напитка на вкус кофе. Лучше сплю теперь вечером, когда не пью кофе, а пью после обеда кофейный напиток», – рассказала специалист по продажам Татьяна Лепешинская.

Злаковый кофе богат витаминами. А еще в нем нет кофеина. Поэтому его используют в школах и в детских садах. К тому же цена на такой напиток значительно ниже, чем на импортный.



«Спрос на потребление кофейных напитков, мне кажется, будет всегда. Поскольку всегда люди будут стремиться к здоровому образу жизни и не всегда каждый сможет пить кофе в том количестве, в котором хочется. Будет искать какие-то заменители. Сегодня это, наверное, один из лучших заменителей натурального кофе из-за его натуральности», – рассказал директор предприятия Владимир Голашевский.



В год предприятие может произвести до 900 тонн злакового напитка. Главный рынок экспорта – Россия.

Все сырье для производства кофейного напитка выращено на территории Республики Беларусь.