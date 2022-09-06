Стартовал прием заявок на Профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в рамках премии БРЕНД ГОДА

Источник материала: ProBusiness

В 22-м сезоне проекта организаторы пересмотрели номинации и ввели новые конкурсные категории. Так, бренды теперь могут показать эффективность коммуникации с отдельными целевыми группами, подавшись в номинацию «Аудитория». А еще — представить успешные проекты с инфлюенсерами и лидерами мнений.

Как отмечает исполнительный директор БРЕНДА ГОДА Владислав Шумский, вводя изменения, команда проекта анализировала бренд-активности белорусских и зарубежных компаний, опиралась на запросы участников прошлых лет и международные конкурсные практики.

Что нового в Профессиональной номинации?

В этом году в номинации « Маркетинг и брендинг » компании могут подать проекты в группы категорий «Стратегический маркетинг», «Жизненный цикл бренда», «Маркетинговые инструменты», «Коммуникации» и «Аудитория».

В рамках этой номинации жюри, как и прежде, оценит достижения брендов в сфере стратегического и аудиторного маркетинга и продвижения: выход на новый рынок, проведение ребрендинга, успешная SMM-кампания и так далее.

В специальной категории «Аудитория», введенной в этом году, у брендов появилась возможность продемонстрировать эффективную маркетинговую работу с разными целевыми группами: от детей и зумеров до представителей старшего поколения.

В категории «Коммуникации» жюри в том числе ожидает проекты, в которых были успешно задействованы лидеры мнений (категория «Influencer-кампания»). А также – кампании, которые популяризируют национально-историческое наследие и культуру белорусского народа (категория «Поддержка национальной самоидентификации»).





БРЕНД ГОДА ищет лучших в сфере устойчивого развития

«Социальную номинацию» организаторы премии переформатировали с учётом набирающей актуальность в стратегии многих компаний ESG-повестки. Конкурсные категории теперь состоят из трех блоков: экология, социальное развитие и корпоративное управление.

В ESG-номинации бренды смогут рассказать о своих практиках корпоративной устойчивости — развитии экологических инициатив, зеленого офиса, социального предпринимательства, инклюзии, о корпоративном волонтерстве и других активностях и стратегиях, которые делают мир лучше.

А бренд, который успешно реализовал КСО-стратегию и демонстрирует системный подход в вопросах окружающей среды, социальных практик и ответственного корпоративного управления жюри отметит почётной наградой ESG-лидера . Номинация разработана при поддержке Сети Глобального Договора ООН в Беларуси.

Лидеры с точки зрения потребителей

В знаковой для Премии БРЕНД ГОДА бренды оценят непосредственно потребители продукции. Общенациональный опрос общественного мнения покажет, какие компании смогли в этом непростом году поддержать своих покупателей и укрепить их лояльность.

По результатам опроса участники Премии получат отчет, который углубит понимание о текущей ситуации на потребительском рынке и поможет оценить позицию бренда среди конкурентов.





Кто может в digital?

Цифровую зрелость поможет оценить многолетний партнёр БРЕНДА ГОДА – digital-агентство AMDG . Команда социологов и digital-гуру, используя адаптированную методологию исследования от Google и Boston Consulting Group, оценят digital-зрелость белорусского бизнеса. Оценка будет проходить согласно шести факторам: работа с целевой аудиторией, креативы, донесение рекламного сообщения, аналитика, автоматизация процессов и совершенность внутренней организации. В зависимости от зрелости компании распределяются по 5-ступенчатой шкале уровней: отсутствующий, начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный.

Узнать подробности об условиях участия в конкурсе вы можете, оставив заявку на сайте . Дедлайн подачи заявок - 17 октября 2022 года.

Напомним, что миссия Профессионального конкурса БРЕНД ГОДА заключается в развитии белорусского маркетинга и брендинга, помощи в профессиональном росте маркетологов, бренд-менеджеров, PR-специалистов и специалистов по внутренним коммуникациям, понимании маркетинга потребителями.