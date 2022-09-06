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Стартовал прием заявок на Профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в рамках премии БРЕНД ГОДА
06.09.2022 11:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 22-м сезоне проекта организаторы пересмотрели номинации и ввели новые конкурсные категории. Так, бренды теперь могут показать эффективность коммуникации с отдельными целевыми группами, подавшись в номинацию «Аудитория». А еще — представить успешные проекты с инфлюенсерами и лидерами мнений.
Как отмечает исполнительный директор БРЕНДА ГОДА Владислав Шумский, вводя изменения, команда проекта анализировала бренд-активности белорусских и зарубежных компаний, опиралась на запросы участников прошлых лет и международные конкурсные практики.
Что нового в Профессиональной номинации?
В этом году в номинации «
В рамках этой номинации жюри, как и прежде, оценит достижения брендов в сфере стратегического и аудиторного маркетинга и продвижения: выход на новый рынок, проведение ребрендинга, успешная SMM-кампания и так далее.
В специальной категории «Аудитория», введенной в этом году, у брендов появилась возможность продемонстрировать эффективную маркетинговую работу с разными целевыми группами: от детей и зумеров до представителей старшего поколения.
В категории «Коммуникации» жюри в том числе ожидает проекты, в которых были успешно задействованы лидеры мнений (категория «Influencer-кампания»). А также – кампании, которые популяризируют национально-историческое наследие и культуру белорусского народа (категория «Поддержка национальной самоидентификации»).
БРЕНД ГОДА ищет лучших в сфере устойчивого развития
«Социальную номинацию» организаторы премии переформатировали с учётом набирающей актуальность в стратегии многих компаний ESG-повестки. Конкурсные категории теперь состоят из трех блоков: экология, социальное развитие и корпоративное управление.
В ESG-номинации бренды смогут рассказать о своих практиках корпоративной устойчивости — развитии экологических инициатив, зеленого офиса, социального предпринимательства, инклюзии, о корпоративном волонтерстве и других активностях и стратегиях, которые делают мир лучше.
А бренд, который успешно реализовал КСО-стратегию и демонстрирует системный подход в вопросах окружающей среды, социальных практик и ответственного корпоративного управления жюри отметит почётной наградой
Лидеры с точки зрения потребителей
В знаковой для
По результатам опроса участники Премии получат отчет, который углубит понимание о текущей ситуации на потребительском рынке и поможет оценить позицию бренда среди конкурентов.
Кто может в digital?
Узнать подробности об условиях участия в конкурсе вы можете, оставив заявку
Напомним, что миссия Профессионального конкурса БРЕНД ГОДА заключается в развитии белорусского маркетинга и брендинга, помощи в профессиональном росте маркетологов, бренд-менеджеров, PR-специалистов и специалистов по внутренним коммуникациям, понимании маркетинга потребителями.
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Стартовал прием заявок на Профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в рамках премии БРЕНД ГОДА
В 22-м сезоне проекта организаторы пересмотрели номинации и ввели новые конкурсные категории. Так, бренды теперь могут показать эффективность коммуникации с...
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