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Погода в СНГ: угроза пожаров в Беларуси и Казахстане, в Баку и Ереване отступила жара

06.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно и плюс 12 во вторник в Москве. Погода в странах Содружества неравномерная: от знойной жары до дождей с градом, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Минской и Гомельской областях Беларуси. В регионах давно не было дождей. Спасатели фиксируют несколько десятков возгораний сухой травы в сутки. В МЧС предупреждают: сжигать мусор на дачных и садовых участках опасно, особенно в ветреную погоду. Леса запрещено посещать практический во всех районах республики. Сотрудники Гослесохраны перешли на круглосуточное дежурство.

Казахстан

В нескольких регионах Казахстана сохраняется повышенная угроза пожаров. Сильный ветер и жара усугубляют ситуацию. На севере же страны температура взяла курс на снижение. Туда идут дожди с грозами и градом, днем до плюс 23. Небольшие осадки и повышенная влажность помогают пожарным в тушении лесов Костанайской области, им удалось нормализовать обстановку. Открытого горения вблизи сел нет. Перед спасателями стоит задача в ближайшее время полностью ликвидировать пожар. Между тем, огонь в регионе уничтожил 43 тысячи гектаров. Это лесной фонд, пастбища и пахотные земли.

Кыргызстан

Осень радует кыргызстанцев своим теплом. В Бишкеке жарко, днем до плюс 36 и ни облачка. Осадков не ожидается. Лишь в Нарынской области пройдут кратковременные дожди. Это не мешает животноводам пасти свои стада. Стабильно теплые дни позволяют им оставаться на джайлоо в горах. Так фермеры экономят на корме, а лошади, коровы и бараны лучше набирают к зиме вес.

Азербайджан

Жара в Азербайджане наконец сдает свои позиции. Сегодня в Баку облачно, плюс 26. Дует порывистый северо-западный ветер, местами идет дождь. Именно он и принес в столицу долгожданную прохладу. В горных районах осадки сильнее, возможен град. МЧС республики обратилось к гражданам с просьбой держаться подальше от мест, подверженных наводнениям, и без надобности не выходить на улицу в дождливую погоду.

Армения

В некоторых регионах Армении сегодня ожидается дождь и гроза, не исключение и столица. Жара сменится прохладой, температура воздуха понизится на 7-10 градусов. Такая погода комфортна для сбора урожая. У аграриев на подходе инжир и поздние сорта персиков.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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