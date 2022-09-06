Что будет с криптовалютой, когда мировая экономика «уйдет в разнос». Мнение эксперта

Источник материала: ProBusiness

На рынке криптовалют ― очередной «медвежий» цикл, т.е. стоимость криптоактивов падает и инвесторы тоже падают духом. К чему он приведет? директор по коммуникациям криптообменника Whitebird и председатель Совета Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров» Беларуси Василий Кулеш, убежден, что эта ситуация не должна пугать, и объяснил «Про бизнес», почему он так считает.

Василий Кулеш

Директор по коммуникациям криптообменника Whitebird и председатель Совета Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров» Беларуси

— Я был удивлен, когда обнаружил, насколько тесно криптовалюты связаны с традиционными фондовыми рынками. Они плотно вошли в жизнь «продвинутой» части общества, заняли свою нишу и продолжают набирать популярность.

Оставаясь высокорисковыми активами, криптовалюты являются ответом на запросы общества, связанные со свободным перемещением ценностей, диверсификацией заработанных средств, свободного доступа к инструментам для инвестирования, токенизации обязательств и ценностей и прочим. Особенно актуальным это становится в преддверии мирового кризиса, на пороге которого мы, по моему мнению, сейчас оказались.

Я обнаружил несколько причинно-следственных связей между событиями и тенденциями в традиционной и криптоэкономиках. И расскажу о каждой из них подробнее.

2017 vs 2022

Взрывной рост стоимости криптовалют в 2017 году был обусловлен огромным интересом к криптоактивам со стороны розничных инвесторов. Корпорации и крупные фонды еще только присматривались к ним. Только фонды и крупные частные инвесторы с высоким аппетитом к риску инвестировали.

Хайп 2020−2021 года создавался уже очень крупными игроками. Если проанализировать, кто стоит за кошельками, на которых хранится наибольший объем криптоактивов, то отчетливо видно, что на крипторынок пришли такие долгожданные в начале 2020 года и не столь однозначно позитивно воспринимаемые сейчас институциональные инвесторы, фонды и крупные корпорации. В их инвестиционном портфеле объем криптоактивов составляет в среднем 5−10%. Но именно этот класс активов, по моему мнению, они будут сбрасывать первым, когда начнется глобальная встряска мировой экономики.

Если мы хотим понимать, как будет развиваться рынок криптовалют, нужно прежде всего понять, как будут себя вести институциональные инвесторы.

Для общего валютного рынка в десятки триллионов (в долларах и золоте) доля в 1 миллиард, которую занимает сейчас на нем криптовалюта, ― это капля в море. Крупному игроку не страшно ею пожертвовать. В моменты потрясений, подобных тем, что мы переживаем сейчас, крипту будут продавать. Поэтому стоит посмотреть, что же происходит с мировым валютным рынком.

На мир надвигается инфляция

Потребительская инфляция в США к июлю 2022 года достигла пика за последние 40 лет. Она составляет уже 9.1%, и согласно прогнозу investing.com, скоро превысит 10%.





График иллюстрирует, насколько обесценились деньги вкладчиков. Высока вероятность, что они будут продавать свою криптовалюту.

По Евросоюзу картина не столь показательна. Уровень инфляции там сегодня составляет 9,6%, но это малоинформативная цифра, поскольку ЕС всего 25 лет и у него нет такой истории, как у США. Но и в том, и в другом случае показатели инфляции являются критичными. Они предвещают большие бури на криптовалютном рынке.

Рецессия мирового рынка валют

Рецессия наступает, когда ВВП страны падает на протяжении двух и более кварталов подряд. В 9 из 10 случаев рецессии предшествует инверсия, когда доходность по двухлетним бондам превышает доходность по десятилетним. Это значит, что государству критически нужны деньги и оно начинает одалживать их у рынка.

Министерство торговли США 28 июля 2022 года фактически объявило техническую рецессию. Прямо об этом, конечно, не было сказано. В Goldman Sachs Group Inc. ситуацию охарактеризовали как «ситуация F», что означает высший уровень критичности. Согласно приведенным данным, ВВП США упал на 0,9% в годовом исчислении во втором квартале 2022-го. Непосредственно перед этим, в январе-марте падение было зафиксировано на уровне 1,6%.





На графике серые горизонтальные полосы — рост ВВП в конкретных отраслях, а розовые горизонтальные линии — падение ВВП.

В течение двух кварталов 2022 года в США падает не только валютный рынок, но и рынок производства. Зато рынок услуг, наоборот, вырос ― а это самый нестабильный сегмент рынка.

Впрочем, с 1955 года уже было зафиксировано 9 периодов рецессии в экономике США. Последняя — в 2007 году.

Рынок Евросоюза пока удерживается от обвала. Большей частью за счет показателей Германии, которая является его локомотивом. По итогу 2 квартала зафиксировано снижение в пределах 0,9%-1,6%. Но затем было объявлено, что в Германии закрываются 2 последние атомные электростанции. И это на фоне того, что Европа на начало лета 2022 года платит в 8 раз больше, чем США за энергоносители. Становится понятно, что рынок ЕС будет падать в ближайшее время еще больше, чем рынок США.

Европейская экономика напоминает курицу, бегущую по инерции некоторое время после того как ей отрубили голову. Уже сейчас правительства стоят перед выбором: либо сокращать производство, либо печатать больше денег. Это хорошо видно по приведенному Goldman Sachs Group Inc. графику:





Как ведет себя криптовалюта в контексте происходящего на рынке

Криптоиндустрия ― достаточно молодая отрасль экономики. Ее история началась с 80-х. Сегодня она переживает первый свой кризис.

Осенью должен состояться ряд определяющих событий — выборы в США и Китае. До этого момента падение экономики будет искусственно сдерживаться. Но дальше это станет уже невозможно, и к зиме процесс начнет набирать обороты. По моему мнению, в начале 2023 года ситуация в мировой экономике с большой вероятностью уйдет в разнос.

Я думаю, мы наблюдаем начало процесса перераспределения денег из блокчейна в традиционную экономику с целью оттянуть надвигающийся глобальный кризис.

Сформулирую тезисы, которые, по моему убеждению, выражают суть происходящего.

1. Фондовый и валютный рынки не всегда напрямую связаны с показателями экономики.

Ситуация на рынках развивается без привязки к ожиданиям, основанным на фундаментальных и макроэкономических показателях. Согласно результатам как фундаментального, так и технического анализа, фондовый рынок сейчас должен падать. Но пока он, напротив, растет. Новичку может быть не совсем понятно, приобретать сейчас активы или избавляться от них. Инвестору стоит отбросить эмоции и выработать собственную «срединную» модель стратегии поведения на рынке.

Лично для меня криптоактивы, в частности биткоин, — идеальный инструмент сбережения активов. Но для этого в биткоин нужно верить, потому что, повторюсь, это актив высокорисковый и обваливаться он будет первым. Спад, который мы наблюдаем сейчас, ― это еще не обвал. Просадка будет намного большей. Тот, кто не побоится и рискнет в этот момент, может оказаться в крупном выигрыше.

Ротшильд когда-то сказал: «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя».

2. Определяющее влияние на рынок криптовалют оказывают крупные игроки.

Институциональные и корпоративные инвесторы, крупные частные держатели криптоактивов всегда диверсифицируют свои портфели. Их объем инвестиций в криптоактивы сегодня в среднем составляет не более 5% от капитала.

3. Криптовалюты ― это высокорисковый класс финансовых активов.

Криптовалюта развивается гораздо быстрее, чем любая платежная система 90-х. Как молодая валюта, она пока находится в зоне финансового риска. Но этот высокорисковый актив продолжают приобретать. В 2021 году средний уровень владения криптовалютой составлял 3,9%. По моим личным оценкам, сегодня это уже скорее 5%.

Крупные держатели активов в случае ухудшения ситуации на рынке будут продавать их первыми. Именно это может происходить осенью с началом глобального обвала мирового рынка.

4. У биткоина есть опыт, которого не имеет ни одна фидуциарная валюта.

Биткоин проходит уже 5-й «медвежий» цикл за 13 лет существования. Его поведение хорошо изучено и можно с высокой долей вероятности предположить, что с ним будет происходить дальше. Эта валюта никуда не исчезнет. Она прочно заняла свое место на финансовом рынке.





Биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь уровня капитализации $ 1 трлн.

5. Степень контроля и управления централизованными финансовыми системами будет усиливаться.

Криптовалюта с каждым годом будет все менее анонимной. Фактически, она не анонимная уже сейчас. Причина в том, что любое правительство хотело бы получить тотальный контроль над населением. Вспомним хотя бы ярчайший в мире пример ― китайскую систему гражданского рейтинга. Человек может проснуться утром после ужина в ресторане и обнаружить, что ему подняли ставку по кредиту. Только потому, что он собрался разводиться, и финансовые институции более не считают его надежным плательщиком.

6. Блокчейн технологии и криптовалюта обладают рядом фундаментальных преимуществ, которые обеспечивают им будущее.

На этом остановлюсь подробнее. Блокчейн с огромной скоростью интегрируется в современную экономику, необратимо изменяя ее. И мы все будем в этом участвовать. Преимущества этой технологии очевидны:

Блокчейн не имеет ограничений традиционных финансовых систем. В работе с криптовалютой часто не нужен даже паспорт и уж точно не нужно разрешение банка на транзакцию.

Блокчейн глобален. Любой объем валюты может быть мгновенно переброшен из одной точки на планете в другую.

Блокчейном может пользоваться каждый. Не важно, сколько денег у вас на счету: вы можете стать владельцем криптовалюты или создать NFT.

Блокчейн прозрачен. Передвижение криптовалюты легко отслеживается. Никаких промежуточных транзакций. Цифры по балансу видны только на входе и выходе.

Блокчейн децентрализован. Невозможно единолично отменить запись в реестре транзакций, заблокировать или отменить транзакцию, заблокировать кошелек.

Блокчейн работает 24/7. Не нужно ждать 8 часов утра, пока откроется банк, чтобы получить свои деньги.

С блокчейном денежные операции становятся намного дешевле, проще и быстрее. Это прекрасно понимает и государственный сектор. Биткоин активно вводится многими странами в качестве альтернативы золотовалютным резервам. Вопрос с хождением криптовалюты во многих странах находится в процессе разработки законодательства, способного обеспечить функциональность криптопроектов и сохранить преимущества криптоэкономики.





Для понимания того, насколько глобально влияет криптовалюта на все сферы бизнеса, приведу перечень вопросов, которые с ее помощью можно легко решить:

токенизация бизнесов, вывод активов;

токенизация авторских и других юридических прав (право доступа, репутация);

токенизация цифровых объектов (NFT, CameFi, DeFi, метавселенные и т.д.);

перестройка формата работы с контентом (монетизация, количество разрешений на просмотр и пр.);

развитие альтернативной системы ценностей.

Из всего этого я делаю вывод, что криптовалюта необратимо меняет всю архитектуру мировой экономики.

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