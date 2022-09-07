Белорусский Сбер презентовал новую Штаб-квартиру в центре Минска

Источник материала: ProBusiness

Сбер Банк (Беларусь) официально объявляет о переезде: в центре Минска, на проспекте Независимости, официально открылась его новая ультрасовременная штаб-квартира.

Новое здание — прообраз банка будущего. Здесь реализованы самые современные архитектурные и пространственные решения, включая актуальные способы трансформации офисного пространства. Они полностью меняют привычное восприятие рабочих зон: открытое офисное пространство дополняется целым набором разнообразных помещений для коллективной и индивидуальной работы: от коворкингов и зон встреч и общения до зон тихой концентрации для тех, кому необходимо сосредоточиться. Такая концепция позволяет сотрудникам работать в любой точке офиса в нужном сценарии.

За комфорт и безопасность эксплуатации комплекса отвечает высокотехнологичная инженерная инфраструктура с использованием автоматизированной системы управления зданием.





«Новая штаб-квартира Сбер Банка воплощает наши представления о том, каким должен быть современный офис и современный банк. От традиционной модели офиса мы движемся в сторону более современного, открытого и удобного для взаимодействия сотрудников пространства. Именно такое решение лучше всего соответствует принятой в Сбер Банке системе работы Agile. — рассказал Председатель Правления Сбер Банка Игорь Меркулов. — Переезд в новый офис открывает следующий этап развития банка и всей нашей команды — со стремлением мыслить категориями будущего и предвосхищать ожидания клиентов».

Близкое к овальной форме здание входит в состав многофункционального комплекса. Его строительство началось в 2011 году. Объект должны были достроить и сдать к старту чемпионата мира по хоккею в 2014 году, однако в какой-то момент работы были заморожены. От закрепившейся за комплексом приставки «долгострой» удалоcь избавиться благодаря инвестициям Сбера. Строительство возобновилось, и через четыре года, в 2022 году, здание введено в эксплуатацию, причем на несколько месяцев раньше взятых перед государством обязательств.





Переезд офиса Сбер Банка в здание новой штаб-квартиры происходил поэтапно. Весь процесс занял несколько месяцев — это было необходимо, чтобы обеспечить непрерывность деятельности банка. Теперь на девяти этажах новой штаб-квартиры размещается около тысячи рабочих мест сотрудников, а также переговорные комнаты и конференц-залы, зоны отдыха, разнообразные технические и подсобные помещения.





Объединение «умных» планировочных решений и новых инженерных технологий позволило создать максимально комфортную среду для продуктивной работы сотрудников с возможностью свободного перемещения людских потоков по этажу. Рабочие зоны располагаются вдоль внешнего фасада здания — в среднем порядка 160 рабочих мест на каждом этаже. Ближе к центру «ядра» размещаются переговорные, зоны coffee-point, встреч и общения, а также «тихие» зоны для работы, требующей повышенной концентрации. В «ядре» здания находятся лифты и другие технические помещения.





Каждый этаж штаб-квартиры Сбер Банка имеет свое цветовое решение, вдохновленное различными экосистемами и примечательными природными объектами Беларуси — от ледниковых озер и болот до знаменитых меловых карьеров. Единство и многообразие – основной лейтмотив этой концепции. Визуально это выражается через интеграцию цветов в офисном пространстве:

1 этаж — снежный Сбер;

2 этаж — арктический Сбер (ассоциация — ледниковые озера; элементы природы в открытом рабочем пространстве — рыбы);

3 этаж — изумрудный Сбер (ассоциация — меловые карьеры; элементы в открытом пространстве – кристаллы);

4 этаж — травяной Сбер (ассоциация — белорусские болота; элементы в открытом пространстве — листья);

5 этаж — весенний Сбер (ассоциация — луга; элементы в открытом пространстве — птицы);

6 этаж — солнечный Сбер (ассоциация — злаковые луга; элементы в открытом пространстве — бабочки);

7 этаж — оранжевый Сбер (ассоциация — сосновый лес; элементы в открытом пространстве — осенний листопад);

8 этаж — розовый Сбер (ассоциация — закат на озере; элементы в открытом пространстве — цветы вишни);

9 этаж — графитовый Сбер.





Каждый этаж имеет свою цветовую идентификацию — свой цвет «ядра» с соответствующей колористической схемой покрытия пола. Вместе с тем на каждом уровне можно увидеть смешение цветов в открытом рабочем пространстве, что символизирует взаимодействие и цельность экосистемы.

Параллельно с завершением строительства здания штаб-квартиры Сбер Банка велись работы по возведению соседних корпусов комплекса, в которых также расположатся офисные помещения. Таким образом, новое здание Сбер Банка создаст вокруг себя точку притяжения для других представителей бизнес-среды, которые оценят возможность разместиться в престижном современном комплексе и стать соседями одного из крупнейших белорусских финансовых учреждений.





Сбер уделил внимание не только завершению строительства комплекса, но и благоустройству прилегающей к его новой штаб-квартире территории. В частности, вдоль зданий уже высажены экзотические деревья.

В Сбер Банке рассчитывают, что комплекс станет популярным местом у жителей и гостей Минска, особенно в теплые месяцы. Ведь рядом находится еще одна достопримечательность – мультимедийный фонтан Сбера.