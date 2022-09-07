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Сочи, Ереван и Стамбул стали ближе к Минску благодаря новым авиамаршрутам

07.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Росавиация разрешила белорусской авиакомпании выполнять рейсы в южных направлениях. Раньше самолеты летали через Казахстан, теперь через Волгоград и Астрахань. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Путь из Минска в Стамбул стал короче на 45 минут, рейсы в Сочи и Ереван также займут меньше времени. Из белорусской столицы в эти три города можно долететь только на лайнерах отечественного авиаперевозчика.

«Нам дали возможность летать по новым трассам. И мы ее уже используем на тех маршрутах, на которых возможно. Для авиакомпании это, конечно, сокращение эксплуатационных расходов на топливо, в первую очередь, и аэронавигационное обслуживание», – сказала начальник отдела развития маршрутной сети и коммерческого сотрудничества Наталия Семенчук.

Количество рейсов по новым маршрутам осталось прежним. В турецкий аэропорт 10 вылетов в неделю, в «Звартноц» четыре, в Адлер три.

Спрос на рейсы белорусского перевозчика растет. Особенно востребованы билеты в Стамбул. Поэтому задействован весь парк из 13 самолетов.



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Теги: Минск
 
 
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Раньше самолеты белорусской авиакомпании летали через Казахстан, теперь через Волгоград и Астрахань.
 
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