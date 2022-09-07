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Сочи, Ереван и Стамбул стали ближе к Минску благодаря новым авиамаршрутам
07.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Росавиация разрешила белорусской авиакомпании выполнять рейсы в южных направлениях. Раньше самолеты летали через Казахстан, теперь
Путь из Минска в Стамбул стал короче на 45 минут, рейсы в Сочи и Ереван также займут меньше времени. Из белорусской столицы в эти три города можно долететь только на лайнерах отечественного авиаперевозчика.
Количество рейсов по новым маршрутам осталось прежним. В турецкий аэропорт 10 вылетов в неделю, в «Звартноц» четыре, в Адлер три.
Спрос на рейсы белорусского перевозчика растет. Особенно востребованы билеты в Стамбул. Поэтому задействован весь парк из 13 самолетов.
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Раньше самолеты белорусской авиакомпании летали через Казахстан, теперь через Волгоград и Астрахань.
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