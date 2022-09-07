Погода в СНГ: пожароопасная ситуация в Казахстане, в Беларуси начался сезон заготовки сахарной свеклы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Температура в среду в Москве ниже нормы – около 12 градусов, во второй половине дня возможен дождь. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана. В Нур-Султане и Актюбинской области ожидаются ветер, ночью заморозки. При этом днем в областях сохраняется пожарная опасность. В Алматы столбики термометров поднимутся до плюс 35. Непростая обстановка и на востоке страны. В Усть-Каменогорске накануне горела сухая трава на площади 10 гектаров. С огнем боролись 24 пожарных, были задействованы пять единиц техники. Угрозы жилым домам и людям нет.



Беларусь

В Минске плюс 17 и облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Несмотря на ночные заморозки, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах. Аграриям сухая погода благоволит. Начался сезон заготовки сахарной свеклы. Урожай ожидают не ниже прошлогоднего. В Беларуси четыре сахарных завода. Они могут переработать около пяти миллионов тонн сырья.



Кыргызстан

В Кыргызстане жара не сдает своих позиций. В Бишкеке днем воздух прогреется до плюс 36. До конца недели осадков не ожидается. В таких комфортных условиях в Нарынской области зреет американский сорт клубники «Альбион». Рассаду привезли из Турции. Ей потребовалось много времени на акклиматизацию и адаптацию к местной почве. Сейчас период плодоношения. Сорт «Альбион» крупнее и считается слаще других. Он устойчив к морозам и пригоден для транспортировки.

Армения

В Армении долгожданное относительное похолодание. Температура воздуха в столице плюс 30. Идеальная погода для туристов, которые предпочитают пешие прогулки по городу. По данным туроператоров, одной из популярных достопримечательностей Еревана является архитектурно-монументальный комплекс «Каскад». Высота от основания до вершины – 302 метра. Конструкция представляет собой пять открытых террас с 572-я ступенями. Наверху открывается прекрасный вид на город и библейскую гору Арарат.