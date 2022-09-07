Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, передает «МИР 24».

В четвертьфинальном матче Соболенко не оставила шансов бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.

За выход в финал турнира Соболенко сыграет с победительницей матча, в котором встретятся Ига Свентек из Польши и Джессика Пегула из США.