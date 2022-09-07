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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
07.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, передает «МИР 24».
В четвертьфинальном матче Соболенко не оставила шансов бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.
За выход в финал турнира Соболенко сыграет с победительницей матча, в котором встретятся Ига Свентек из Польши и Джессика Пегула из США.
Ранее россиянин
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В четвертьфинальном матче Соболенко выиграла у бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии.
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