Новые станции третьей линии метро строят в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске строят новые станции метрополитена. Они станут продолжением третьей ветки столичной подземки. Станции заложили в густонаселенных районах города, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Над будущей станцией метро «Аэродромная» находится один из самых густонаселенных районов города. Его жители с нетерпением ждут открытия подземки. Добираться до любой точки города станет проще и быстрее. Под землей все готово почти на 80%. На этой станции самые высокие в Минском метрополитене потолки и самые широкие платформы. Скоро появится и «начинка».

«Предусмотрены спуски для маломобильных граждан, эскалаторы, лифты. Вся третья ветка значительно продвинулась в плане технологичности. Уже сейчас заложены специальные конструкции, помещения и управление, чтобы машинист не присутствовал в кабине поезда», – сообщил заместитель начальника строительного участка Евгений Рогинский.

На новом участке Минского метро появятся три станции. Между ними километры тоннелей. При строительстве станции «Слуцкий гостинец» рабочие столкнулись с грунтовыми водами. Поэтому некоторые участки уходят под землю на десятки метров.

«Пришлось организовывать водоотлив, бурить скважины для водопонижения. Чтобы вода не попадала в котлован, в него опускается металлический шпунт, это предотвращает попадание воды. Эта технология немножко новая для нас, в метростроении в нашем городе она используется впервые», – отметил заместитель главного инженера строительно-монтажного управления Владимир Довгаль.

Зарядки для телефонов, кондиционеры, бесплатный интернет и бесшумное передвижение. Сейчас по тоннелям третьей ветки ходят шесть современных поездов. С открытием новых станций их количество увеличат. Для составов строят отдельное депо.

«В обозримом будущем их будет 13. Поэтому электродепо необходимо. Оно будет введено в строй и будет обслуживать новые составы третьей линии. Когда третья линия метро пойдет в сторону «Зеленого Луга» и будет построена целая ветка, мы ожидаем, что она будет конкурировать с Московской и Автозаводской линиями», – сказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

В проекте третьей ветки метро 14 станций. Сейчас пассажиры пользуются четырьмя из них. Ветка протянется под землей почти на 16 километров. «Зеленолужская» линия свяжет северные районы Минска с южными, пройдя в центре города под рекой Свислочь.