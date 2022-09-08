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Наступила «Эра инвестиций»? Как меняется отношение и поведение частных инвесторов в Казахстане

08.09.2022 06:05 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Наступила «Эра инвестиций»? Как меняется отношение и поведение частных инвесторов в Казахстане

В 2021 году финансовым рынком в Казахстане интересовалось около 2% экономически активного населения. За год доля их возросла до 3,8%. В мировом контексте это, пожалуй, не впечатляющий показатель, но для рынка Казахстана — все же заметный прогресс. Пока «бума» частных инвестиций в стране не наступило, но предпосылки для дальнейшего роста все же есть.

Как изменился интерес к частным инвестициям

В августе 2021 года в Центральном депозитарии Казахстана числилось 188 тыс. лицевых счетов, открытых на физические лица. Через год количество таких счетов достигло 360 тыс. К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, сколько из этих счетов активны и используются владельцами. Однако рост интереса к частным инвестициям все же есть — за год доля экономически активных казахстанцев, которые интересуются инвестициями, выросла с 2% до 3,8%.

Андрей Чеботарев — инвестиционный аналитик, CEO & Founder в FINANCE.kz:

Наступила «Эра инвестиций»? Как меняется отношение и поведение частных инвесторов в Казахстане
Андрей Чеботарев. Фото: личный архив

— Росту количества открытых счетов способствовало появление в прошлом году сразу нескольких мобильных приложений, которые позволяли открыть счет не выходя из дома. Раньше, чтобы открыть счет у брокера, человеку нужно было приехать в офис компании, заполнить документы… Сейчас в Казахстане есть три мобильных приложения, в которых можно открыть счет самостоятельно. Эта возможность сильно повлияла на интерес к частным инвестициям, мы наблюдаем заметную положительную динамику для рынка Казахстана.

Но нужно понимать, что открытие счетов еще не значит, что все ими пользуются. Например, в августе прошлого года сделки с акциями совершало только чуть больше 8 тыс. счетов — около 0,08% экономически активного населения.

По общемировым меркам у Казахстана еще огромный потенциал для развития рынка частных инвестиций. Для примера, в России пятая часть экономически активного населения имеет брокерские счета. А в развитых странах эта доля не опускается ниже 30-40%.

Как частным инвесторам выбрать брокера?

В Казахстане сейчас работает около 15 лицензионных игроков, которые открывают счета частным инвесторам. Наиболее известные из них: Freedom Broker, Jusan Invest и Halyk Finance. Эти три компании единственные на рынке позволяют частным лицам удаленно открыть счет и инвестировать.

При выборе брокера инвесторам стоит обращать внимание на наличие лицензии, длительность присутствия на рынке, наличие клиентского сервиса и уровень доверия к компании, которое отражается количеством брендовых поисковых запросов от пользователей.

ТОП-10 брокеров в Казахстане по брендовым запросам (июль 2022):

Брокер Частотность
в Google		 Частотность
в Yandex		 Общая частотность
Freedom Broker 7170 1140 8310
Halyk Finance 5040 381 5421
Interactive Brokers 4070 327 4397
Jusan Invest 4060 167 4227
BCC Invest 2920 142 3062
Tabys 860 99 959
Exante 620 36 656
Halyk Global Markets 600 25 625
Centras Securities 290 15 305
CAIFC Investment Group 250 14 264

 

Рекомендации для начинающих инвесторов

CEO & Founder в FINANCE.kz Андрей Чеботарев поделился несколькими советами для начинающих инвесторов:

1. Универсального плана для инвестора нет. Все индивидуально и зависит от целей, доходов и расходов инвестора. Никто не даст вам готовый рабочий план, по крайней мере, бесплатно. Просчитывать нужно все исходя из ваших уникальных параметров.

2. Не путайте инвестиции и трейдинг. Это абсолютно разные вещи. Трейдинг — это профессия, которой обучаются, которой посвящают большую часть своего времени. Ее суть в том, чтобы в течение коротких промежутков времени ориентироваться в рынке и продавать или покупать, извлекая из этого выгоду. А инвестиции — не про быстрые доходы, а про ориентацию на будущее, надолго. Горизонт планирования: год-3-5-10 лет, а никак не сутки или недели.

Наступила «Эра инвестиций»? Как меняется отношение и поведение частных инвесторов в Казахстане

3. Биржа — не казино. Те, кто приходит туда играть, уже заведомо проиграли. На бирже речь не про везение и азарт, а про математику, анализ и планирование. Поэтому если ваша цель — быстро получить деньги на удачной ставке, лучше не заниматься инвестированием.

4. Относитесь к инвестициям как к здравоохранению. Лечить нужно не симптомы, а заболевание. Так и в инвестициях: у вас должна быть конкретная цель с четким сроком ее реализации.

Если цели нет, очень высока вероятность, что вы ничего не получите. Обычно мотивации у начинающих инвесторов хватает на полгода-год, тогда они забирают небольшие заработанные деньги и тратят их на повседневные нужды.

Поэтому ответьте себе на вопрос: зачем вы пришли на фондовый рынок? Например, чтобы через 5 лет купить машину, отложить за 10 лет на достойную пенсию, иметь пассивный доход, который позволит не работать. Это вполне реализуемые цели с реалистичным сроком исполнения. И если они у вас есть — можно начинать свой путь инвестора.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала.

Внимание! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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В 2021 году финансовым рынком в Казахстане интересовалось около 2% экономически активного населения. За год доля их возросла до 3,8%. В мировом контексте это, пожалуй,...
 
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