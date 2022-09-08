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Наступила «Эра инвестиций»? Как меняется отношение и поведение частных инвесторов в Казахстане
08.09.2022 06:05 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 2021 году финансовым рынком в Казахстане
Как изменился интерес к частным инвестициям
В августе 2021 года в Центральном депозитарии Казахстана числилось 188 тыс. лицевых счетов, открытых на физические лица. Через год количество таких счетов достигло 360 тыс. К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, сколько из этих счетов активны и используются владельцами. Однако рост интереса к частным инвестициям все же есть — за год доля экономически активных казахстанцев, которые интересуются инвестициями, выросла с 2% до 3,8%.
Андрей Чеботарев — инвестиционный аналитик, CEO & Founder в FINANCE.kz:
— Росту количества открытых счетов способствовало появление в прошлом году сразу нескольких мобильных приложений, которые позволяли открыть счет не выходя из дома. Раньше, чтобы открыть счет у брокера, человеку нужно было приехать в офис компании, заполнить документы… Сейчас в Казахстане есть три мобильных приложения, в которых можно открыть счет самостоятельно. Эта возможность сильно повлияла на интерес к частным инвестициям, мы наблюдаем заметную положительную динамику для рынка Казахстана.
Но нужно понимать, что открытие счетов еще не значит, что все ими пользуются. Например, в августе прошлого года сделки с акциями совершало только чуть больше 8 тыс. счетов — около 0,08% экономически активного населения.
По общемировым меркам у Казахстана еще огромный потенциал для развития рынка частных инвестиций. Для примера, в России пятая часть экономически активного населения
Как частным инвесторам выбрать брокера?
В Казахстане сейчас работает около 15 лицензионных игроков, которые открывают счета частным инвесторам. Наиболее известные из них: Freedom Broker, Jusan Invest и Halyk Finance. Эти три компании единственные на рынке позволяют частным лицам удаленно открыть счет и инвестировать.
При выборе брокера инвесторам стоит обращать внимание на наличие лицензии, длительность присутствия на рынке, наличие клиентского сервиса и уровень доверия к компании, которое отражается количеством брендовых поисковых запросов от пользователей.
ТОП-10 брокеров в Казахстане по брендовым запросам (июль 2022):
Рекомендации для начинающих инвесторов
CEO & Founder в FINANCE.kz Андрей Чеботарев поделился несколькими советами для начинающих инвесторов:
1. Универсального плана для инвестора нет. Все индивидуально и зависит от целей, доходов и расходов инвестора. Никто не даст вам готовый рабочий план, по крайней мере, бесплатно. Просчитывать нужно все исходя из ваших уникальных параметров.
2. Не путайте инвестиции и трейдинг. Это абсолютно разные вещи. Трейдинг — это профессия, которой обучаются, которой посвящают большую часть своего времени. Ее суть в том, чтобы в течение коротких промежутков времени ориентироваться в рынке и продавать или покупать, извлекая из этого выгоду. А инвестиции — не про быстрые доходы, а про ориентацию на будущее, надолго. Горизонт планирования: год-3-5-10 лет, а никак не сутки или недели.
3. Биржа — не казино. Те, кто приходит туда играть, уже заведомо проиграли. На бирже речь не про везение и азарт, а про математику, анализ и планирование. Поэтому если ваша цель — быстро получить деньги на удачной ставке, лучше не заниматься инвестированием.
4. Относитесь к инвестициям как к здравоохранению. Лечить нужно не симптомы, а заболевание. Так и в инвестициях: у вас должна быть конкретная цель с четким сроком ее реализации.
Если цели нет, очень высока вероятность, что вы ничего не получите. Обычно мотивации у начинающих инвесторов хватает на полгода-год, тогда они забирают небольшие заработанные деньги и тратят их на повседневные нужды.
Поэтому ответьте себе на вопрос: зачем вы пришли на фондовый рынок? Например, чтобы через 5 лет купить машину, отложить за 10 лет на достойную пенсию, иметь пассивный доход, который позволит не работать. Это вполне реализуемые цели с реалистичным сроком исполнения. И если они у вас есть — можно начинать свой путь инвестора.
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В 2021 году финансовым рынком в Казахстане интересовалось около 2% экономически активного населения. За год доля их возросла до 3,8%. В мировом контексте это, пожалуй,...
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