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Лукашенко: Белорусы должны быть уверены, что радиации в стране не будет
09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не будет. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед чиновниками. Обсудили вопрос обращения с ядерными отходами, сообщает «МИР 24».
В стране возвели
«Здесь мы следуем, во-первых, установленным мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья белорусов. Главное мое требование – никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом «оператора». Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства рассмотрел еще несколько предложений Совмина. Среди них – нововведения
«Если человек захотел заниматься предпринимательской деятельностью, он должен понимать, что есть группа ремесленников, есть индивидуальные предприниматели, есть юридические лица. Сегодня, к сожалению, эта система достаточно многолика. Очень много слоев, в которых трудно разобраться», – отметил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.
Каждая категория должна включать список работ, которыми бизнесмен может заниматься. Также от этого зависит налогообложение.
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Президент поручил создать инфраструктуру и профильные органы для утилизации отработанного ядерного топлива.
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