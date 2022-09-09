Лукашенко: Белорусы должны быть уверены, что радиации в стране не будет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не будет. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед чиновниками. Обсудили вопрос обращения с ядерными отходами, сообщает «МИР 24».

В стране возвели атомную электростанцию . В ближайшее время нужно утилизировать отработанное топливо. Для этого предстоит создать инфраструктуру и профильные органы, чтобы они отвечали за процесс. Специалисты предлагают: это должен быть национальный оператор. Он возьмет на себя все обязательства – от необходимых сооружений и оборудования до управления. Президент расставил приоритеты.

«Здесь мы следуем, во-первых, установленным мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья белорусов. Главное мое требование – никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом «оператора». Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства рассмотрел еще несколько предложений Совмина. Среди них – нововведения в работе агроэкоусадеб . Для них действует льготное налогообложение. Владельцы гостиниц зачастую маскируют свой бизнес под агротуризм. Изменения будут и в работе предпринимателей. Проект Указа по этому направлению Лукашенко поручил сделать более понятным для людей.

«Если человек захотел заниматься предпринимательской деятельностью, он должен понимать, что есть группа ремесленников, есть индивидуальные предприниматели, есть юридические лица. Сегодня, к сожалению, эта система достаточно многолика. Очень много слоев, в которых трудно разобраться», – отметил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Каждая категория должна включать список работ, которыми бизнесмен может заниматься. Также от этого зависит налогообложение.

