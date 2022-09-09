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В странах СНГ скорбят о Елизавете II
09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной Елизаветы II выражают лидеры стран Содружества и простые жители. Они несут к посольствам цветы и зажигают лампады, передают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Президент Казахстана посетил посольство Великобритании в Нур-Султане и выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II. Ранее он направил телеграмму королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III. Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева «была выдающимся лидером, символом единства и стойкости великой британской нации».
Беларусь
В посольстве Великобритании в Минске приспущен флаг. Там сегодня откроют книгу соболезнований. Неравнодушные белорусы и граждане из Соединенного Королевства второй день несут к посольству цветы и зажигают лампады.
Кыргызстан
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования британскому королю Чарльзу III от себя лично и от имени страны в связи со смертью Елизаветы II. Он отметил, что монарх всегда будет служить примером преданности государственным интересам и заботы о своем народе.
У здания диппредставительства Великобритании в Бишкеке приспустили флаг. Послы и представители иностранных представительств оставляют записи в книге соболезнований.
Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо сыну королевы Чарльзу и выразил соболезнования монаршей семье в связи с кончИной Елизаветы II. Он отметил: что всегда будет помнить свою встречу с королевой в 2009-м году.
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Президент Казахстана посетил посольство Великобритании, белорусы несут к посольству королевства в Минске цветы.
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