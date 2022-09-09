Пожарные России и Беларуси устроили соревнования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Подмосковье завершились соревнования, организованные Федеральной «Авиалесоохраной» и Рослесхозом. В них приняли участие и представители лесного хозяйства Беларуси. Борьба за призовые места была напряженной, передает «МИР 24».

Конкурсные испытания состояли из трех этапов. Спортивное многоборье – это отжимания, подтягивания и бег с полным ранцевым огнетушителем массой около 20 килограммов по пересеченной местности. Затем спортивное ориентирование в лесном массиве. Завершающий этап – преодоление лесопожарной полосы препятствий и демонстрация умений пользоваться огнетушителями, бензопилами и мотопомпами.

Победителем стал Евгений Гайдаенко. Он живет на две страны. Считает родными и Россию, и Беларусь. Работу свою любит. К трудностям привык.

«Первые два года тяжело, пока адаптируешься. Сам таким был когда-то. Как перешагнул этот порог трудности, работа стала пусть не легкой, но терпимой», – говорит парашютист-пожарный Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Евгений Гайдаенко.

Все этапы соревнований были максимально приближены к реальной обстановке, в которой специалистам приходится находить верную дорогу между пожаром и полевым лагерем.