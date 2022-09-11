ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко: В Беларуси восстанавливается ситуация с экспортом

11.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси восстанавливается ситуация с экспортом. Об этом заявил глава правительства страны Роман Головченко. Он пообщался с журналистами на археологических раскопках на месте Минского городища, сообщает «МИР 24».

В начале года объемы экспорта упали из-за западных ограничений, но уже с июня прирост составил около 8%. Ситуация стабилизировалась. Сейчас экспорт превышает импорт почти на шесть миллиардов белорусских рублей. Это чуть более 140 миллиардов российских. Внешнеторговое сальдо увеличивается каждый месяц. Премьер-министр уверен, что положительная динамика – результат работы предприятий и правительства.

«Каждое из восьми тысяч крупных предприятий мы мониторим еженедельно. Владеем ситуацией по каждому из них. Мы видим, что весь комплекс ограничений – санкции, логистика, расчеты – создает серьезные проблемы для любого предприятия. Но я считаю, что мы справляемся с этими вызовами. Мы мотивированы. Это достойный результат. Мы не сдадимся и докажем, что мир Западом не заканчивается», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Чтобы поддержать государственные предприятия и частный бизнес, на экспортное кредитование направлено более миллиарда белорусских рублей. Экспортеры могут воспользоваться деньгами вне зависимости от формы собственности.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава правительства республики заявил, что с июня прирост составил около 8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 5 по 11 сентября 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2022
Mir24.TV Belarus
11.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика