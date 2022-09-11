Головченко: В Беларуси восстанавливается ситуация с экспортом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси восстанавливается ситуация с экспортом. Об этом заявил глава правительства страны Роман Головченко . Он пообщался с журналистами на археологических раскопках на месте Минского городища, сообщает «МИР 24».

В начале года объемы экспорта упали из-за западных ограничений, но уже с июня прирост составил около 8%. Ситуация стабилизировалась. Сейчас экспорт превышает импорт почти на шесть миллиардов белорусских рублей. Это чуть более 140 миллиардов российских. Внешнеторговое сальдо увеличивается каждый месяц. Премьер-министр уверен, что положительная динамика – результат работы предприятий и правительства.

«Каждое из восьми тысяч крупных предприятий мы мониторим еженедельно. Владеем ситуацией по каждому из них. Мы видим, что весь комплекс ограничений – санкции, логистика, расчеты – создает серьезные проблемы для любого предприятия. Но я считаю, что мы справляемся с этими вызовами. Мы мотивированы. Это достойный результат. Мы не сдадимся и докажем, что мир Западом не заканчивается», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Чтобы поддержать государственные предприятия и частный бизнес, на экспортное кредитование направлено более миллиарда белорусских рублей. Экспортеры могут воспользоваться деньгами вне зависимости от формы собственности.