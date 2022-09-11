Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 5 по 11 сентября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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Пончиковая франшиза, будущее криптовалют и советы по разработке финансовой модели. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Лето 2022-го переломило ситуацию на рынке труда в Беларуси: компании осмотрелись, продумали новые стратегии и стали искать необходимых специалистов. Но с кадрами, похоже, уже не так хорошо, как было еще весной, когда можно было перебирать из десятков вариантов. Теперь на рынке заметны признаки того, что скоро за хороших работников среди работодателей начнется конкуренция. Хотя есть и исключения. Например, ИТ-сфера, которая впервые за 4 года не оказалась в топ-3 по количеству вакансий. Эти и иные тенденции описала директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова.

Экономика для бизнеса

На рынке криптовалют ― очередной «медвежий» цикл, т.е. стоимость криптоактивов падает и инвесторы тоже падают духом. К чему он приведет? Директор по коммуникациям криптообменника Whitebird и председатель Совета Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров» Беларуси Василий Кулеш, убежден, что эта ситуация не должна пугать, и объяснил, почему он так считает.

В 2021 году финансовым рынком в Казахстане интересовалось около 2% экономически активного населения. За год доля их возросла до 3,8%. В мировом контексте это, пожалуй, не впечатляющий показатель, но для рынка Казахстана — все же заметный прогресс. Пока «бума» частных инвестиций в стране не наступило, но предпосылки для дальнейшего роста все же есть .

Полезное для бизнеса

Финансовая модель — неотъемлемая часть деятельности любой компании. Особенно важной финансовая устойчивость становится сейчас, во времена экономической непредсказуемости. И совершенно неважно, крупная ли у вас компания или вы всего лишь ИП. Пережить кризис смогут только те, кто продумывает все заранее. Начальник отдела финансового консалтинга ASER Владислав Болбатовский объяснил, как это сделать правильно.

Есть много способов стать богатым. Один из самых распространенных — создать прибыльный бизнес. Но есть люди, которые предпочитают более «тихий» успех. Они не выступают на конференциях перед многотысячными толпами, их не приглашают на телевидение или радио, чтобы рассказать о своих изобретениях. Эти люди владеют аналитическими навыками гораздо лучше, чем словом, а потому свой успех они подтверждают постоянным увеличением дохода. Это инвесторы. Они находятся в тени, но при этом влияют на бизнес во всем мире и неплохо зарабатывают. Предлагаем вам подборку литературы из сервиса МТС Книги, которая поможет открыть в себе инвестора.

Часто новички на должности руководителя совершают ошибки, которые сильно усложняют или даже перечеркивают их карьеру. Иногда из-за этого можно вообще потерять работу. Консультант по управлению Александр Высоцкий сам был свидетелем таких печальных историй, поэтому поделился с «Про бизнес» советами, что обязательно нужно сделать в первый рабочий день на руководящей должности и чего лучше не делать.

Истории бизнеса

Предприниматель из Столбцов Алексей Шпадарук, владелец сети пончиковых «Пон-Пушка» и основатель бренда PON’S, за 4 года открыл заведения в 5 городах Беларуси, они имеют годовой оборот больше $ 1 млн. И на этом он не останавливается: планирует в течение 7 лет открыть 100 заведений по всей стране. Как парень из Столбцов развивает продажу франшиз в Беларуси и сколько нужно вложить в рекламу, чтобы получать 30 заявок на франчайзинг в месяц, читайте здесь .

Сергей Омельянчук, директор и учредитель компании «ДобрыняДар», начал заниматься бизнесом еще в 1990-е: возил одежду из Турции, потом создал сеть торговли в Брестской области. Когда на рынок зашли крупные сети, перед предпринимателем стал выбор: либо менять подходы к бизнесу, либо уйти в другую сферу. Выбрал второе — и занялся общепитом и производством. Сегодня его ресторан в Кобрине считается одним из лучших в Брестской области, а пекарня включает уже 17 торговых точек в Кобрине, Бресте и Жабинке. Читайте историю о том, как изменился бизнес в регионе за несколько десятков лет.

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