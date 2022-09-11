Школьникам в Беларуси помогают в выборе будущей профессии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские школьники смогут изучать психологию и инженерию. Новые факультативы появились с этого учебного года. Обучают с помощью кейс-технологий, игровых методик и онлайн вебинаров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Мечта с линейкой и карандашом. Девятиклассница Кристина Рабцевич мечтает стать инженером-проектировщиком. Создавать планы будущих зданий. Увлекается этим с детства. Чтобы научиться делать настоящие чертежи, пошла на новый инженерный факультатив.

«Я убедилась в том, что хочу связать с этим свою жизнь. От факультатива я ожидаю каких-то азов черчения, потому что черчение начинается у нас только в 10-м классе, а мне хотелось бы заранее узнать, как это, что это такое», – признается Кристина Рабцевич.

На факультативе – только самые инициативные. За год школьники научатся строить сечения и разрезы, читать чертежи и выполнять эскизы. Занимаются раз в неделю и готовятся к поступлению в вуз.

«Наши ребята смогут поступить в учебные заведения технической направленности. Им будет это легче сделать, нежели ребятам, которые не изучали данный предмет. Очень много ребят у нас поступает после 9 класса в архитектурно-строительные колледжи, некоторые выбирают факультеты дизайна», – рассказывает учитель инженерного факультатива Нина Лях.

Для любителей самопознания – факультатив по психологии. Здесь расскажут, как справляться со стрессом, обходить конфликты и налаживать отношения с людьми. Знания о моделях поведения и типах личности помогут не только при поступлении, но и в жизни.

«Я считаю, что каждый должен знать хотя бы основы психологии, ведь это фундамент для здоровых взаимоотношений с людьми, которые тебя окружают, и в принципе с самим собой», – убеждена десятиклассница Мария Царкевич.

На протяжении курса – игровая форма обучения и простой диалог без учебников и конспектов. Разбирать проблемы будут на основе реальных ситуаций или в целях обучения сами их воссоздадут. В планах – подготовить и нечто особенное.

«Мы планируем с ребятами создать интернет-портал, на котором будем размещать профилактическую и просветительскую информацию. Еще наши дети очень любят снимать видеоролики, с их помощью мы сможем создать краткие рекомендации», – поясняет учитель факультатива по психологии Анжелика Василевская.

Помимо инженерного и психологического, в белорусских школах появится и факультатив по математике. Записаться на каждый курс школьники смогут по желанию.

В Беларуси обновили и программу факультатива духовно-нравственного воспитания. Он посвящен знакомству школьников с основами религии. Проходят такие факультативы в пятых, шестых и седьмых классах.