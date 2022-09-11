Ливень не помешал традиционному минскому полумарафону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одиннадцать тысяч спортсменов из 18 стран, проливной дождь и солидные денежные призы – на старт Минского полумарафона вышли и любители, и профессионалы. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына тоже решила испытать себя.

В этом году маршрут полумарафона изменили впервые. Теперь это не только спорт, но и экскурсия. Участники пробежали через главный проспект столицы Беларуси и исторические места города. Можно сделать селфи на память. Но есть риск отстать от соперников.

«Скорость – примерно 5-10 километров в час. Этого недостаточно, чтобы выиграть, но хотя бы первую половину пробежать», – признается участник забега.

Погода испытывала участников на прочность. Из-за дождя многим пришлось скорректировать не только стратегию бега, но и амуницию.

«Я сегодня в дождевике, но не помогает. Думаю где-нибудь его скинуть». «Если честно, так даже как-то интереснее», – говорят бегуны.

Даже опытным спортсменам было непросто. Владислав Терешонок в прошлом году быстрее всех пробежал 5 километров. В этом увеличил дистанцию. Тяжело, но снова победа.

«Было сложно первые 5 километров из-за того, что мышцы скованы из-за холода. Но потом более-менее разогрелся, почувствовал темп и за два километра убежал от парней», – рассказывает член национальной команды Беларуси по легкой атлетике Владислав Терешонок.

На спортивной карте – дополнительные повороты, спуски и подъемы. Правила стали строже: четкие ограничения по возрасту, дистанции у всех свои – 500 метров для малышей, 5, 10 или 21 километр – для взрослых.

«На марафоне уже, если все посчитать, я в 75-й раз. 74 марафона пробежал», – говорит спортсмен.

Участники из 18 стран. Почти у каждого – своя группа поддержки. В том числе и у нашего телеканала.