ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ливень не помешал традиционному минскому полумарафону

11.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одиннадцать тысяч спортсменов из 18 стран, проливной дождь и солидные денежные призы – на старт Минского полумарафона вышли и любители, и профессионалы. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына тоже решила испытать себя.

В этом году маршрут полумарафона изменили впервые. Теперь это не только спорт, но и экскурсия. Участники пробежали через главный проспект столицы Беларуси и исторические места города. Можно сделать селфи на память. Но есть риск отстать от соперников.

«Скорость – примерно 5-10 километров в час. Этого недостаточно, чтобы выиграть, но хотя бы первую половину пробежать», – признается участник забега.

Погода испытывала участников на прочность. Из-за дождя многим пришлось скорректировать не только стратегию бега, но и амуницию.

«Я сегодня в дождевике, но не помогает. Думаю где-нибудь его скинуть». «Если честно, так даже как-то интереснее», – говорят бегуны.

Даже опытным спортсменам было непросто. Владислав Терешонок в прошлом году быстрее всех пробежал 5 километров. В этом увеличил дистанцию. Тяжело, но снова победа.

«Было сложно первые 5 километров из-за того, что мышцы скованы из-за холода. Но потом более-менее разогрелся, почувствовал темп и за два километра убежал от парней», – рассказывает член национальной команды Беларуси по легкой атлетике Владислав Терешонок.

На спортивной карте – дополнительные повороты, спуски и подъемы. Правила стали строже: четкие ограничения по возрасту, дистанции у всех свои – 500 метров для малышей, 5, 10 или 21 километр – для взрослых.

«На марафоне уже, если все посчитать, я в 75-й раз. 74 марафона пробежал», – говорит спортсмен.

Участники из 18 стран. Почти у каждого – своя группа поддержки. В том числе и у нашего телеканала.

«Большинство людей бегают неправильно»

Тренер – об ошибках новичков, мифах о беге и музыке в ушах
«Не спала всю ночь, переживала, ждала этого минского марафона. Я посмотрела «МИР», думаю: Вау, какой же канал классный! Такая атмосфера, так здорово! Спасибо вам за то, что вы есть!» – говорит зрительница Антонина Есьман.

«Я пришел болеть за племянника. Мы из Москвы, приезжаем сюда, в Беларусь, нам здесь нравится проходить стартовые», – поясняет зритель Геннадий Золотарев.

Всем участникам – медали. С этого года они могут стать именными. Здесь же делают гравировку с результатом.

Ранее сообщалось, что марафонец из Нижнего Новгорода столкнулся с волком во время забега в степи.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году маршрут забега изменили: теперь это не только спорт, но и экскурсия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьникам в Беларуси помогают в выборе будущей профессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2022
Mir24.TV Belarus
11.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика