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Ливень не помешал традиционному минскому полумарафону
11.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одиннадцать тысяч спортсменов из 18 стран, проливной дождь и солидные денежные призы – на старт Минского полумарафона вышли и любители, и профессионалы. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына тоже решила испытать себя.
В этом году маршрут полумарафона изменили впервые. Теперь это не только спорт, но и экскурсия. Участники пробежали через главный проспект столицы Беларуси и исторические места города. Можно сделать селфи на память. Но есть риск отстать от соперников.
Погода испытывала участников на прочность. Из-за дождя многим пришлось скорректировать не только стратегию бега, но и амуницию.
«Я сегодня в дождевике, но не помогает. Думаю где-нибудь его скинуть». «Если честно, так даже как-то интереснее», – говорят бегуны.
Даже опытным спортсменам было непросто. Владислав Терешонок в прошлом году быстрее всех пробежал 5 километров. В этом увеличил дистанцию. Тяжело, но снова победа.
На спортивной карте – дополнительные повороты, спуски и подъемы. Правила стали строже: четкие ограничения по возрасту, дистанции у всех свои – 500 метров для малышей, 5, 10 или 21 километр – для взрослых.
Участники из 18 стран. Почти у каждого – своя группа поддержки. В том числе и у нашего телеканала.
«Я пришел болеть за племянника. Мы из Москвы, приезжаем сюда, в Беларусь, нам здесь нравится проходить стартовые», – поясняет зритель Геннадий Золотарев.
Всем участникам – медали. С этого года они могут стать именными. Здесь же делают гравировку с результатом.
Ранее сообщалось, что марафонец из Нижнего Новгорода
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В этом году маршрут забега изменили: теперь это не только спорт, но и экскурсия.
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