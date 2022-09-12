Празднуем вместе: Минск, Москва и «Мир» отмечают юбилеи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск отмечают юбилейные даты. 875 лет Москве, 955 – Минску. О праздновании дней столиц и 30-летии телерадиокомпании «Мир», рассказывают корреспонденты Анна Деркач и Ольга Забелич.

В день рождения Москвы в столицу вернулась теплая погода. На улице солнечно и без осадков. Идеально для прогулок по праздничному городу. Динамичнее всего было на Тверской. Там проходит фестиваль «Москва: в движении». Если двигаться из центра в направлении Бульварного кольца, можно увидеть много интересного.

Даже дети знают, что Москва не сразу строилась. Вот уменьшенная копия здания Речного вокзала. После реставрации парк и набережная около него – это одно из любимых мест для прогулок горожан. Представлена и экспозиция Московского метро – самой быстрорастущей подземки мира. В ближайшие два года она подарит москвичам новую Кольцевую линию. Процветания Москве – главное пожелание в День рождения.

- Технологического развития, развития духовного, чтобы никогда город не стоял на месте!