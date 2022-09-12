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Празднуем вместе: Минск, Москва и «Мир» отмечают юбилеи
12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва и Минск отмечают юбилейные даты. 875 лет Москве, 955 – Минску. О праздновании дней столиц и 30-летии телерадиокомпании «Мир», рассказывают корреспонденты Анна Деркач и Ольга Забелич.
В день рождения Москвы в столицу вернулась теплая погода. На улице солнечно и без осадков. Идеально для прогулок по праздничному городу. Динамичнее всего было на Тверской. Там проходит фестиваль «Москва: в движении». Если двигаться из центра в направлении Бульварного кольца, можно увидеть много интересного.
Даже дети знают, что Москва не сразу строилась. Вот уменьшенная копия здания Речного вокзала. После реставрации парк и набережная около него – это одно из любимых мест для прогулок горожан. Представлена и экспозиция Московского метро – самой быстрорастущей подземки мира. В ближайшие два года она подарит москвичам новую Кольцевую линию. Процветания Москве – главное пожелание в День рождения.
- Технологического развития, развития духовного, чтобы никогда город не стоял на месте!
Минску – 955. Он старше Москвы аж на 80 лет. День рождения раз в году, и пропустить его невозможно, хоть и погода в праздник в Минске переменчива. Столицу в праздничные дни можно рассмотреть с разных сторон. Минск умный: белорусские ученые представили электрокар. Минск вкусны: национальную кухню можно отведать в каждом уголке столицы. Также Минск креативный и спортивный.
Какой же праздник без застолья. Фуд-корты с белорусскими блюдами, где все свое, домашнее, как у бабушки в деревне.
«Капусточка квашенная с ключквой, нашей белорусской ягодой, с тмином. Грудиночка, руляда», – предлагает продавщица.
Минск – гостеприимный город и всегда рад гостям. Из России их приехало не мало. Некоторые даже День рождения Москвы решили отметить в Минске.
«У меня здесь много друзей. Поэтому дай Бог всем здоровья и процветания. Колбасы хотим вашей взять попробовать – домашней, с чесночком», – говорит гость из Москвы Максим Пряхин.
Вся площадь у Дворца спорта отдана любителям физкультуры. Акробатика, единоборства, гребля. Белорусский
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Это еще не все. В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды. Она связала север и юго-восток города, тем самым улучшив транспортную доступность 26 районов Москвы. Спортсмены получили
«В старом здании мы заходили и сразу потели, потому что потолки были низкие. Спортсменам было сложно амплитудно бросать, потому что партнер мог задеть ногами потолок», – рассказал президент.
На главном проспекте Минска шумно. Рев моторов и ветер в лицо. По традиции в День города белорусские байкеры завершают мотосезон. В честь этого провели масштабный пробег. В Минск приехали байкеры из России, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Всего 2 тысячи любителей быстрой езды.
Телерадиокомпания «Мир» в этом году тоже отмечает круглую дату – 30 лет. По этому поводу на ВДНХ состоялся большой праздник с конкурсами, подарками, фотосессиями и 1100 воздушными шарами с логотипом компании. Акция «Мира» – экологичная. После праздника все шары отправятся на переработку. Пожелания от благодарных телезрителей коллектив обещает бережно хранить весь год.
- Чтобы у вас были всегда хорошие новости!
«Языком музыки мы можем перенестись в любую точку, не важно, где человек находится, важно, что у него в сердце», – сказал певец Карен Карапетян.
В финале в небо выпустили 300 воздушных шаров. Телеканал готовился к юбилею весь год. Сотрудники «Мира» побывали во всех регионах Беларуси. В честь 30-летия давали концерты, открывали арт-объекты, высаживали деревья и главное, дарили эмоции не только в эфире, но и наяву. Красивым завершением Дня города в Москве и Минске стал праздничный салют.
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Минску – 955. Он старше Москвы аж на 80 лет. Гости праздников желали двум столицам и телерадиокомпании процветания и развития.
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