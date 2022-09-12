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Празднуем вместе: Минск, Москва и «Мир» отмечают юбилеи

12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск отмечают юбилейные даты. 875 лет Москве, 955 – Минску. О праздновании дней столиц и 30-летии телерадиокомпании «Мир», рассказывают корреспонденты Анна Деркач и Ольга Забелич.

В день рождения Москвы в столицу вернулась теплая погода. На улице солнечно и без осадков. Идеально для прогулок по праздничному городу. Динамичнее всего было на Тверской. Там проходит фестиваль «Москва: в движении». Если двигаться из центра в направлении Бульварного кольца, можно увидеть много интересного.

Даже дети знают, что Москва не сразу строилась. Вот уменьшенная копия здания Речного вокзала. После реставрации парк и набережная около него – это одно из любимых мест для прогулок горожан. Представлена и экспозиция Московского метро – самой быстрорастущей подземки мира. В ближайшие два года она подарит москвичам новую Кольцевую линию. Процветания Москве – главное пожелание в День рождения.

- Технологического развития, развития духовного, чтобы никогда город не стоял на месте!

Минску – 955. Он старше Москвы аж на 80 лет. День рождения раз в году, и пропустить его невозможно, хоть и погода в праздник в Минске переменчива. Столицу в праздничные дни можно рассмотреть с разных сторон. Минск умный: белорусские ученые представили электрокар. Минск вкусны: национальную кухню можно отведать в каждом уголке столицы. Также Минск креативный и спортивный.

Какой же праздник без застолья. Фуд-корты с белорусскими блюдами, где все свое, домашнее, как у бабушки в деревне.

«Капусточка квашенная с ключквой, нашей белорусской ягодой, с тмином. Грудиночка, руляда», – предлагает продавщица.

Минск – гостеприимный город и всегда рад гостям. Из России их приехало не мало. Некоторые даже День рождения Москвы решили отметить в Минске.

«У меня здесь много друзей. Поэтому дай Бог всем здоровья и процветания. Колбасы хотим вашей взять попробовать – домашней, с чесночком», – говорит гость из Москвы Максим Пряхин.

Вся площадь у Дворца спорта отдана любителям физкультуры. Акробатика, единоборства, гребля. Белорусский силач Вячеслав Хоронеко побил собственный рекорд. Именную гирю в 24 килограмма за час он поднял 1067 раз. Символично. Именно в 1067 году Минск впервые упоминается в Летописи временных лет.

Тест: как хорошо вы знаете Москву?

В день рождения Москва принимает подарки. На ВДНХ открыли самое высокое колесо обозрения в Европе. Название «Солнце Москвы» говорит само за себя – 140-метровый аттракцион виден из любой точки города.

Это еще не все. В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды. Она связала север и юго-восток города, тем самым улучшив транспортную доступность 26 районов Москвы. Спортсмены получили новый Центр бокса и самбо в «Лужниках». Борцам там раздолье. Владимир Путин помнит центр самбо совсем другим.

«В старом здании мы заходили и сразу потели, потому что потолки были низкие. Спортсменам было сложно амплитудно бросать, потому что партнер мог задеть ногами потолок», – рассказал президент.

На главном проспекте Минска шумно. Рев моторов и ветер в лицо. По традиции в День города белорусские байкеры завершают мотосезон. В честь этого провели масштабный пробег. В Минск приехали байкеры из России, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Всего 2 тысячи любителей быстрой езды.

«Всегда с радостью приезжаем, потому что Беларусь очень солнечная страна. Нам нравится ездить к белорусам, потому что они улыбаются, машут руками. Колонна байкеров, как нам кажется, им нравится», – отметил участник мотопробега Михаил Логутенко.

Телерадиокомпания «Мир» в этом году тоже отмечает круглую дату – 30 лет. По этому поводу на ВДНХ состоялся большой праздник с конкурсами, подарками, фотосессиями и 1100 воздушными шарами с логотипом компании. Акция «Мира» – экологичная. После праздника все шары отправятся на переработку. Пожелания от благодарных телезрителей коллектив обещает бережно хранить весь год.

- Чтобы у вас были всегда хорошие новости!
- Чтобы он развивался дальше, чтобы было не 30, а 100 лет, чтобы смотрело много народу!

Тест: как хорошо вы знаете Москву?

30-летие телерадиокомпании «Мир» отмечают и в Минске. Громко, ярко, с шутками и подарками. «Мир» предложил гостям путешествие по странам СНГ. Артисты и певцы из разных уголков с Содружества у Дворца спорта в Минске поздравили телерадиокомпанию с юбилеем и подарили частичку своего сердца. Балет, лезгинка, скрипка и поп-музыка – вечерний Минск превратился в музыкальную площадку с интернациональным акцентом, получился «мировой» танцпол под открытым небом. Исполнители из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Грузии. Получился этакий музыкальный безвиз.

«Языком музыки мы можем перенестись в любую точку, не важно, где человек находится, важно, что у него в сердце», – сказал певец Карен Карапетян.

В финале в небо выпустили 300 воздушных шаров. Телеканал готовился к юбилею весь год. Сотрудники «Мира» побывали во всех регионах Беларуси. В честь 30-летия давали концерты, открывали арт-объекты, высаживали деревья и главное, дарили эмоции не только в эфире, но и наяву. Красивым завершением Дня города в Москве и Минске стал праздничный салют.



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Теги: Минск
 
 
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Минску – 955. Он старше Москвы аж на 80 лет. Гости праздников желали двум столицам и телерадиокомпании процветания и развития.
 
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