В Минске рассказали, когда завершится строительство трех новых станций метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Определены сроки завершения строительства станций третьей линии Минского метрополитена «Аэродромная», «Немаршанский сад» и «Слуцкий гостинец». Как сообщает «КП в Беларуси» , об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Мы планируем в течение двух лет завершить строительство еще трех станций первой очереди третьей линии. И в этом году планируем приступить к строительству второй очереди», – рассказал глава белорусской столицы.

Он уточнил, что речь идет о направлении в сторону микрорайона «Зеленый Луг», в честь которого и названа третья линия – Зеленолужская.

Также Кухарев обозначил перспективы четвертой линии минской подземки.