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В Минске рассказали, когда завершится строительство трех новых станций метро
12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Определены сроки завершения строительства станций третьей линии Минского метрополитена «Аэродромная», «Немаршанский сад» и «Слуцкий гостинец». Как сообщает
Он уточнил, что речь идет о направлении в сторону микрорайона «Зеленый Луг», в честь которого и названа третья линия – Зеленолужская.
Также Кухарев обозначил перспективы четвертой линии минской подземки.
«Она уже проектируется. Это будет кольцевая, которая замкнет все три линии и создаст комплексную законченную сеть метро в Минске», – пояснил председатель Мингорисполкома, добавив, что ежедневно минское метро перевозит более 850 тысяч пассажиров. Расширение сети подземки мэр назвал главной задачей для транспортной сферы столицы.
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«Аэродромную», «Немаршанский сад» и «Слуцкий гостинец» планируется открыть в течение двух лет.
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