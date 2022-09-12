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В Минске рассказали, когда завершится строительство трех новых станций метро

12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Определены сроки завершения строительства станций третьей линии Минского метрополитена «Аэродромная», «Немаршанский сад» и «Слуцкий гостинец». Как сообщает «КП в Беларуси», об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Мы планируем в течение двух лет завершить строительство еще трех станций первой очереди третьей линии. И в этом году планируем приступить к строительству второй очереди», – рассказал глава белорусской столицы.

Он уточнил, что речь идет о направлении в сторону микрорайона «Зеленый Луг», в честь которого и названа третья линия – Зеленолужская.

Также Кухарев обозначил перспективы четвертой линии минской подземки.

«Она уже проектируется. Это будет кольцевая, которая замкнет все три линии и создаст комплексную законченную сеть метро в Минске», – пояснил председатель Мингорисполкома, добавив, что ежедневно минское метро перевозит более 850 тысяч пассажиров. Расширение сети подземки мэр назвал главной задачей для транспортной сферы столицы.



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Теги: Минск
 
 
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«Аэродромную», «Немаршанский сад» и «Слуцкий гостинец» планируется открыть в течение двух лет.
 
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