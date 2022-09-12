Погода в СНГ: в Беларуси снимают запрет на посещение лесов, жители Армении заготавливают мяту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня пасмурно и небольшие дожди. Днем в городе – до плюс 16. А с четверга жителей российской столицы ждет новая порция холода. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Север и восток Казахстана замерзают. Ночью в некоторых областях до минус трех. Холодный воздух из Скандинавии испортил погоду на большей части страны. Дожди коснутся и юга республики. Но осадкам здесь рады. Они помогут справиться с природными пожарами. В Жетысуской области горит лес. В ликвидации огня задействованы почти 200 человек и больше 20 единиц спецтехники. С пламенем борются и с воздуха, накануне вертолеты сбросили больше 80 тонн воды. Сильный ветер усложняет ситуацию.

Беларусь



Осень подбросила дожди в Беларусь. Утром к ненастью добавился и туман. На дорогах плохая видимость. К обеду тучи не рассеются. Но зато осадки помогут избежать лесных пожаров. По всей стране постепенно снимают запрет на посещение лесов. Закрытыми остаются лишь несколько районов в Брестской области. Специалисты мониторят территорию с помощью дронов и камер.

«Основное – это профилактика, своевременное обнаружение и локализация лесных пожаров. Система отлажена, это взаимодействие с МЧС, с местными органами власти, и понимание граждан, что надо пережить аномальную жару. Тем более в такую жару грибов и ягод в лесу практически не было, мы тоже мониторили ситуацию», – сказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Армения

Лето не хочет покидать Армению. В Ереване жаркие плюс 30, и ни капли дождя. Погожие дни жители используют для сбора мяты. В этот период растение максимально наполняется эфирными маслами. Мята не боится солнечных лучей и зноя. В стране ее несколько видов. Высокое содержание витамина С помогает укрепить иммунитет и справиться с недомоганием в сезон гриппа и ОРВИ.

Кыргызстан

Осенние плюс 25 в Бишкеке по ощущениям намного прохладнее, чем месяц назад. К середине недели синоптики обещают повышение температуры. Но солнце уже не печет, а греет. В Чуйской области созрел урожай корнишонов. В промышленных масштабах эту культуру выращивают только в одном хозяйстве республики. Здесь же их закатывают в банки. Практически вся продукция уйдет на экспорт. Аналогов консервированных корнишонов из собственного сырья нет ни в одной стране Содружества.