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Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

12.09.2022 16:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Вчера, 8 сентября, прошла вторая ежегодная закрытая встреча AMDG Club, участниками которой стали крупнейшие рекламодатели Беларуси.

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

“AMDG Club ― это серия закрытых встреч для крупнейших рекламодателей (обучения, конференции, воркшопы и, конечно же, тематические встречи на загородных площадка), организованные digital-агентством AMDG. Цель клуба — создание уникального белорусского сообщества рекламодателей для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, обсуждения особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.

В этом году темой мероприятия стал гольф. Такой вид активности дает возможность неформального общения с коллегами и партнерами, помогает налаживать деловые контакты в атмосфере отдыха, увлекает участников спортивным азартом”.

Павел Чуркин, директор компании AMDG

Мероприятие объединило более 70 гостей из числа крупнейших представителей FMCG, Retail, Pharma и многих других отраслей бизнеса. На бизнес-воркшопе от Lerna Corp гости мероприятия получили ценные знания по теме "Мотивация ключевых сотрудников". После гости познакомились с основами игры в гольф, узнали особенности хвата, правильной стойки перед ударом и механику взмаха, а также попробовали свои силы в турнире по гольфу.

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

 

 

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Агентство AMDG благодарно каждому гостю, который посетил нашу традиционную встречу. Надеемся, что участники получили много приятных впечатлений, новых знакомств и заряд хорошего настроения на предстоящий осенний сезон. Увидимся на следующей встрече друзей AMDG Club!

 
Теги: знакомства
 
 
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Вчера,8 сентября, прошла вторая ежегодная закрытая встреча AMDG Club, участниками которой стали крупнейшие рекламодатели Беларуси.
 
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