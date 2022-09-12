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Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси
12.09.2022 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вчера, 8 сентября, прошла вторая ежегодная закрытая встреча
“AMDG Club ― это серия закрытых встреч для крупнейших рекламодателей (обучения, конференции, воркшопы и, конечно же, тематические встречи на загородных площадка), организованные digital-агентством AMDG. Цель клуба — создание уникального белорусского сообщества рекламодателей для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, обсуждения особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.
В этом году темой мероприятия стал гольф. Такой вид активности дает возможность неформального общения с коллегами и партнерами, помогает налаживать деловые контакты в атмосфере отдыха, увлекает участников спортивным азартом”.
Павел Чуркин, директор компании AMDG
Мероприятие объединило более 70 гостей из числа крупнейших представителей FMCG, Retail, Pharma и многих других отраслей бизнеса. На бизнес-воркшопе от
Агентство
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Вчера,8 сентября, прошла вторая ежегодная закрытая встреча AMDG Club, участниками которой стали крупнейшие рекламодатели Беларуси.
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