Как прошла ежегодная закрытая встреча AMDG для крупнейших рекламодателей Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Вчера, 8 сентября, прошла вторая ежегодная закрытая встреча AMDG Club , участниками которой стали крупнейшие рекламодатели Беларуси.





“AMDG Club ― это серия закрытых встреч для крупнейших рекламодателей (обучения, конференции, воркшопы и, конечно же, тематические встречи на загородных площадка), организованные digital-агентством AMDG. Цель клуба — создание уникального белорусского сообщества рекламодателей для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, обсуждения особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.

В этом году темой мероприятия стал гольф. Такой вид активности дает возможность неформального общения с коллегами и партнерами, помогает налаживать деловые контакты в атмосфере отдыха, увлекает участников спортивным азартом”.

Павел Чуркин, директор компании AMDG

Мероприятие объединило более 70 гостей из числа крупнейших представителей FMCG, Retail, Pharma и многих других отраслей бизнеса. На бизнес-воркшопе от Lerna Corp гости мероприятия получили ценные знания по теме "Мотивация ключевых сотрудников". После гости познакомились с основами игры в гольф, узнали особенности хвата, правильной стойки перед ударом и механику взмаха, а также попробовали свои силы в турнире по гольфу.





































