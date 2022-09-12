|
Названа цена первого белорусского ноутбука
12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый белорусский ноутбук, который продемонстрировал 1 сентября на Открытом уроке президент страны Александр Лукашенко, будет стоить в базовой комплектации при диагонали экрана 15,6 дюйма от 1300 белорусских рублей (31 тыс. российских рублей) в зависимости от начинки. Об этом сообщает телеканал
Как уточняется, 86 моделей белорусского ноутбука будут отличаться по диагонали, начинке и собираться под запросы конкретных заказчиков. Устройства прошли температурные тесты от +30 до -30 градусов, тесты на вибрацию и влажность. Ноутбук достаточно легкий, может поместиться в женскую сумку.
Отмечается, что доля комплектующих белорусского производства в гаджете к началу 2023-го составит 30-35% с перспективой роста.
Ожидается, что в российские торговые сети белорусские компьютеры поступят после переговоров в Москве.
Поручение найти возможность производить ноутбуки в Беларуси дал президент страны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет в базовой комплектации будет стоить в пересчете 31 тысячу российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)