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Названа цена первого белорусского ноутбука

12.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый белорусский ноутбук, который продемонстрировал 1 сентября на Открытом уроке президент страны Александр Лукашенко, будет стоить в базовой комплектации при диагонали экрана 15,6 дюйма от 1300 белорусских рублей (31 тыс. российских рублей) в зависимости от начинки. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

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Как уточняется, 86 моделей белорусского ноутбука будут отличаться по диагонали, начинке и собираться под запросы конкретных заказчиков. Устройства прошли температурные тесты от +30 до -30 градусов, тесты на вибрацию и влажность. Ноутбук достаточно легкий, может поместиться в женскую сумку.

Отмечается, что доля комплектующих белорусского производства в гаджете к началу 2023-го составит 30-35% с перспективой роста.

Ожидается, что в российские торговые сети белорусские компьютеры поступят после переговоров в Москве.

Поручение найти возможность производить ноутбуки в Беларуси дал президент страны на Открытом уроке 1 сентября.



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Гаджет в базовой комплектации будет стоить в пересчете 31 тысячу российских рублей.
 
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