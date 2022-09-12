Названа цена первого белорусского ноутбука

Как уточняется, 86 моделей белорусского ноутбука будут отличаться по диагонали, начинке и собираться под запросы конкретных заказчиков. Устройства прошли температурные тесты от +30 до -30 градусов, тесты на вибрацию и влажность. Ноутбук достаточно легкий, может поместиться в женскую сумку.

Отмечается, что доля комплектующих белорусского производства в гаджете к началу 2023-го составит 30-35% с перспективой роста.

Ожидается, что в российские торговые сети белорусские компьютеры поступят после переговоров в Москве.