Лукашенко поручил расширить направления авиаперевозок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стратегические задачи поставлены для белорусского авиаперевозчика. Александр Лукашенко поручил расширить направления полетов.

«Дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных и так далее. При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка. Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей. Чего бы нам это не стоило», – заявил президент Беларуси.

Еще одно поручение президента – выстроить оптимальную логистику грузоперевозок . Беларусь переориентирует поставки в восточном направлении. Например, главная экспортная позиция страны – калийные удобрения – сухопутным путем отправляется в Китай.

«Это процесс, который находится в динамике. Задействованы и наши транспортники в этих цепочках, транспортники Российской Федерации, мировые компании. Будет только рост перевозок. Санкции создали определенные изменения в географии поставок. Но для того и бизнес, чтобы эти изменения решать с пользой в свою сторону», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

Обсудили и работу автотранспорта. Лукашенко одобрил соглашение о перевалке грузов через порты России. Но сотрудничество на этом не заканчивается. К подписанию готовится новое соглашение о развитии перевозок через транспортные коридоры России и Беларуси.