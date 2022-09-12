Лесхозы Беларуси активно восстанавливают зеленые массивы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Природные пожары, ураганы и насекомые-вредители уничтожили в Беларуси несколько сотен гектаров леса. Сейчас специалисты активно его восстанавливают. Количество саженцев увеличили вдвое. А что делают со срубленными деревьями , узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Зубья машины врезаются в землю на десятки сантиметров. Так почва после вырубки деревьев вновь становится пригодной для посева. Измельчитель древесины – мульчер – за несколько минут превращает сухие ветки в удобрение. Подобной спецтехники в стране пока немного. На делянках работает в качестве эксперимента.

«Если пни остаются, мы не можем загнать туда технику. То есть это все надо будет делать вручную. Благодаря технике все стало намного проще, это инновации. Она идет по верху, убирает верхнюю часть, корневая система остается, меньше почва нарушается. Это большой плюс и большая помощь по уходу за лесом», – сказал оператор мульчера Юрий Брезинский.

В этом году природные пожары и вредители уничтожили более 400 гектаров леса. Поврежденные деревья приходится вырубать. Их отправляют на переработку. Из цельных бревен делают доски, из щепы и опилок – биотопливо. Телефоны лесхозов разрываются от заказов. Продукцию ждут и в Европе, и в странах Содружества.



«Брус, стропильные системы для строительства, все виды обрезных, необрезных пиломатериалов, строганные изделия – это вагонка, половая доска. Часть продукции идет на экспорт. Уже пошла полностью отгрузка. По сентябрю мы планируем порядка 10-12 тысяч тонн отгрузить в эти страны по новой системе логистики. Цена на пеллеты осталась примерно на том же уровне», – сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

После массовой вырубки леса активно восстанавливают елки, сосны, клены и осины. Саженцы выращивают в теплицах. Предпочтение отдают закрытой корневой системе. Благодаря такому методу лесопосадочный материал получают практически круглый год. Только в Борисовском лесном питомнике – почти 10 миллионов саженцев.



«У нас полностью все площади, которые вырубаются, идут под лесовосстановление. Это или создание посадочного материла, или естественное возобновление. Здесь в основном занимаемся выращиванием лесообразующих пород и дополнительно разведением декоративного посадочного материала для реализации населению», – отметил начальник питомника Константин Карпович.

Процесс восстановления не быстрый. По закону вырубленный лес должны обновить за три года. Работает правило: на месте каждого уничтоженного дерева нужно посадить одно новое.