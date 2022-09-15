Как отстаивать свои интересы в компании, где не ты главный: 6 стратегий для миноритария в ООО

Источник материала: ProBusiness

Миноритарные участники ООО часто не подозревают, на принятие каких решений в компании они могут влиять. При этом, к миноритариям относятся участники с любой долей в уставном фонде, которая меньше, чем размер доли в уставном фонде более крупного партнера в бизнесе. Это может быть и владение 49% против 51%, а может быть и 1%. Но даже в таком случае юристы REVERA law group советуют заняться отстройкой корпоративных отношений. Эксперты рассказали, как это сделать грамотно.

Ирина Кугейко

Ведущий юрист REVERA law group, практика корпоративного и антимонопольного права Дарья Садовская

Юрист REVERA law group, практика корпоративного и антимонопольного права

По некоторым вопросам необходимо участие и согласие всех владельцев компании

— Перед тем как погрузиться в вопросы выстраивания корпоративной стратегии предлагаем разобраться в двух базовых вопросах корпоративного права: что такое кворум собрания и какой бывает порядок голосования по тем или иным вопросам.

Кворум

Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью имеет кворум (т.е. признается правомочным) в том случае, если участники в совокупности обладают больше 50% голосов. Уставом общества может быть предусмотрен и больший кворум (например, 70% или 100%).

Пример 1 В компании три участника: Василий обладает 40% голосов, Юлия — 9% голосов, Иван — 51%. В уставе компании предусмотрен кворум собрания 55% голосов от общего количества голосов всех участников. Василий и Юлия имеют в совокупности 49% голосов и вместе не образуют кворум для проведения собрания, а вот Юлия и Иван (или Иван и Василий), наоборот, вправе провести собрание без участия Василия (или Ивана).

Здесь важно отметить, что в любом случае директор компании обязан известить всех участников о созыве и проведении собрания. И, в принципе, никто не мешает Василию или Ивану прийти и проголосовать против того или иного решения (и иногда миноритарный голос «против» того или иного решения может повлиять на результаты голосования).

Тем не менее, каким бы размером доли в уставном фонде общества вы ни обладали, следующие решения не могут быть приняты без вашего участия в собрании и без вашего позитивного голоса (т.е. по закону «О хозяйственных обществах» по следующим вопросам требуется единогласие всех участников):

• внесение изменений и (или) дополнений в устав, касающихся порядка распределения прибыли между участниками;

• реорганизация и ликвидация общества;

• увеличение уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним, или несколькими участниками, или третьими лицами;

• зачет участниками и (или) кредиторами общества своих денежных требований к обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный фонд;

• установление (изменение) порядка определения числа голосов участников непропорционально их доле в уставном фонде;

• безвозмездная передача либо продажа принадлежащей обществу доли в уставном фонде директору и (или) работникам общества и пр.



Фото: 123ru

Порядок принятия решений на собрании

Помимо единогласия участников, законом и уставом общества могут быть предусмотрены следующие варианты принятия решения:

• единогласие собрания (т.е. Василий и Юлия, образовав кворум для проведения собрания и проголосовав «за» принятие решения, вправе принять решение без учета голоса Ивана);

• квалифицированное большинство от общего количества голосов участников (не менее 2/3);

• квалифицированное большинство от числа голосов лиц, принявших участие в собрании (не менее 2/3 или ¾);

• простое большинство, т.е. более чем 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

6 стратегий для корпоративной защиты миноритария

Имея общее представление о кворуме собрания и порядке принятия решений на собрании, предлагаем перейти к выбору стратегии корпоративной защиты миноритария.

1. Изменить кворум общего собрания участников.

Как мы обозначали выше, закон закрепляет минимальный кворум, при котором собрание правомочно принимать решения, — более 50% голосов. В случае повторного собрания необходимо собрать кворум в более чем 30% процентов голосов. Однако, уставом компании может быть предусмотрен иной кворум, но не ниже установленных законодательством порогов. Например, если в уставе прописать кворум 100% голосов (и для первого, и для повторного собрания), то решения на собрании не смогут быть приняты без участия миноритарных участников.

2. Изменить количество голосов, приходящихся на долю в уставном фонде или повысить порог принятия решений на собрании.

При принятии решения на собрании участник этого общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде этого общества. Тем не менее, уставом общества может быть предусмотрен иной порядок определения количества голосов участников.

В уставе можно закрепить, что при принятии решения по отдельным вопросам (их перечень согласовать в уставе) миноритарный участник будет обладать количеством голосов, непропорциональным размеру его незначительной доли в уставном фонде общества, т.е. указать большее количество голосов, чем могло бы быть в случае, если бы при принятии решения он обладал числом голосов, пропорциональным размеру его доли.

Пример 2 Юлия (доля в уставном фонде общества в размере 9%) — миноритарный участник, инвестор компании. Для нее важны вопросы распределения прибыли между участниками общества и совершения обществом сделок, которые могут привести к выводу активов из компании. Здесь есть две опции: а) изменить количество голосов, приходящихся на долю Юлии в уставном фонде, т.е. по вопросам распределения прибыли Юлия будет иметь 90% голосов; или б) «ужесточить» порядок принятия решения по этим вопросам, т.е. если по общему правилу эти решения можно принять простым большинством, то в уставе можно установить единогласие всех участников при принятии решения по определенным вопросам (в этом случае Юлия сможет блокировать принятие соответствующих решений).

3. Образовать совет директоров.

Совет директоров — опциональный орган общества. Тем не менее, образование такого органа поспособствует оперативному принятию решений по многим вопросам деятельности компании. Более того, в качестве члена совета директоров можно назначить лицо, которое будет иметь релевантный опыт и навыки в сфере деятельности компании.

В компетенцию совета директоров можно включить вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции собрания. Например, можно образовать в обществе совет директоров, состоящий из трех человек, и назначить от каждого участника по одному кандидату, обладающему одним голосом каждый. Так равным образом будут учтены интересы всех участников общества.

4. Проверить порядок предоставления информации участникам по уставу.

Участникам общества может предоставляться информация об обществе, в том числе информация, содержащаяся в документах общества (например, устав, протокол учредительного собрания, свидетельство о государственной регистрации общества, протоколы собраний и др.).

По общему правилу информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), а также в протоколах заседаний совета директоров и коллегиального исполнительного органа общества, предоставляется по требованию участников общества, являющихся в совокупности владельцами 10% и более долей в его уставном фонде.

Однако, уставом общества может быть предусмотрено и меньшее количество долей. Поэтому, если вы являетесь/будете являться участником общества, например, с количеством доли, которая меньше 10%, то в таком случае целесообразно проверить это положение в уставе на этапе его согласования.



Фото: blog.insynctraining.com

5. Ограничить директора компании в совершении определенных сделок.

Директора, как правило, выбирает и контролирует мажоритарный участник. При таком раскладе миноритарный участник может быть не в курсе всех совершаемых директором сделок. Но если в уставе предусмотреть, что определенный перечень сделок директор может совершать только с предварительного разрешения собрания, миноритарный участник сможет оперативно отслеживать совершение обществом определенных сделок, например:

• кредиты или займы, выдача либо получение обществом поручительств или гарантий на сумму, превышающую […] белорусских рублей;

• сделки или несколько взаимосвязанных сделок на сумму свыше […] белорусских рублей;

• сделки, связанные с арендой недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

• и др. сделки.

Даже если миноритарный участник не сможет повлиять на принятие решения о совершении обществом определенных сделок, то он в любом случае будет осведомлен о планируемых сделках до их совершения.

6. Заключить договора об осуществлении прав участников общества.

Закон позволяет участникам общества заключить договор об осуществлении прав участников ООО (так называемое партнерское соглашение), в котором участники могут урегулировать вопросы, которые в уставе закреплять нецелесообразно (например, планируемые показатели бизнеса, при достижении которых партнеры планируют начать распределять прибыль).

При этом в отличие от устава, партнерское соглашение является непубличным документом.

В партнерском соглашении можно более детально осветить блок вопросов:

• управление бизнесом: развитие команды; поиск инвестора и согласование с ним условий инвестиций в бизнес; развитие продукта; осуществление непосредственного управления компанией (финансы, операционное управление); привлечение кредитов, займов; займы компании третьим лицам, собственникам и пр.;

• детализация структуры органов управления, их компетенция: порядок создания и функционирования органов управления компанией — двухуровневая (директор — собрание участников) или трехуровневая (директор — наблюдательный совет — собрание участников) система управления; образование совета директоров; кворум заседаний каждого органа; кто из участников общества получит право номинировать новую кандидатуру директора общества; какими будут критерии, которым должен соответствовать кандидат на должность директора; случаи, когда любой из участников общества вправе потребовать замены директора на новое лицо и др.;

• принятие решений по ключевым вопросам судьбы бизнеса (вопросы ликвидации/банкротства; продажа бизнеса; корпоративная реструктуризация и др.);

• долевое участие в компании, распоряжение долями, ввод третьего лица, мораторий на отчуждение долей в уставном фонде и др.

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