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Главы МИД Узбекистана и Беларуси обсудили развитие двусторонних отношений

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Ташкента и Минска. Дипломаты отметили, что благодаря политической воле и усилиям лидеров двух государств узбекско-белорусские связи за последние годы приобрели особую динамику. Кроме того, между странами ведется диалог и в рамках международных организаций.

Макей высоко оценил проделанную работу Узбекистана в рамках председательства в ШОС и подготовке к саммиту этой организации в Самарканде.

В ходе общения стороны также рассмотрели предложения по активизации сотрудничества в сферах экономики, транспорта, логистики, культуры и образования. Помимо этого, Норов и Макей рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном.



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Теги: Минск
 
 
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Дипломаты отметили, что благодаря политической воле и усилиям лидеров двух государств узбекско-белорусские связи за последние годы приобрели особую динамику.
 
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