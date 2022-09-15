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Главы МИД Узбекистана и Беларуси обсудили развитие двусторонних отношений
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Ташкента и Минска. Дипломаты отметили, что благодаря политической воле и усилиям лидеров двух государств узбекско-белорусские связи за последние годы приобрели особую динамику. Кроме того, между странами ведется диалог и в рамках международных организаций.
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В ходе общения стороны также рассмотрели предложения по активизации сотрудничества в сферах экономики, транспорта, логистики, культуры и образования. Помимо этого, Норов и Макей рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном.
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Дипломаты отметили, что благодаря политической воле и усилиям лидеров двух государств узбекско-белорусские связи за последние годы приобрели особую динамику.
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