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Погода в СНГ: в Казахстане торопятся собрать урожай зерновых, в Беларуси начался сезон сельхозярмарок
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москву сегодня слегка промочит дождь. Основная порция осадков российской столице достанется завтра. Но при этом будет тепло – до плюс 17. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
На юге Казахстана атмосфера отказывается отключать лето. В некоторых районах до плюс 30. А на востоке и севере республики тоскливая осень. Ночью заморозки, под утро туман, днем скромные плюс 15. Хорошо, что дожди решили повременить, к радости местных аграриев. Они на финишной прямой по уборке зерновых и зернобобовых. Собрали больше 70%. На очереди – масличные. 164 тысячи гектаров уже скошено. А общая площадь посевов в этом сезоне – почти 4,5 миллиона гектаров.
В Минске идеальная погода для осенних прогулок: на улице плюс 17, немного облачно, но зонт с собой можно не брать. Дожди взяли паузу. Осень разукрасила яркими красками не только листву, но и прилавки магазинов. Время запасаться овощами и фруктами на зиму. В ближайшие выходные в стране откроется сезон ярмарок. Крупные предприятия и фермеры представят свою продукцию.
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Погода в СНГ: в Казахстане торопятся собрать урожай зерновых, в Беларуси начался сезон сельхозярмарок
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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