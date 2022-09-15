Погода в СНГ: в Казахстане торопятся собрать урожай зерновых, в Беларуси начался сезон сельхозярмарок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву сегодня слегка промочит дождь. Основная порция осадков российской столице достанется завтра. Но при этом будет тепло – до плюс 17. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан

На юге Казахстана атмосфера отказывается отключать лето. В некоторых районах до плюс 30. А на востоке и севере республики тоскливая осень. Ночью заморозки, под утро туман, днем скромные плюс 15. Хорошо, что дожди решили повременить, к радости местных аграриев. Они на финишной прямой по уборке зерновых и зернобобовых. Собрали больше 70%. На очереди – масличные. 164 тысячи гектаров уже скошено. А общая площадь посевов в этом сезоне – почти 4,5 миллиона гектаров.



Кыргызстан



Сентябрь в Кыргызстане расщедрился на солнце. В Бишкеке плюс 28 и без дождей. Настоящая золотая осень и на севере страны. Фермеры Чуйской области используют сухие дни с пользой – собирают кукурузу. Комфортная погода для уборки урожая продлится как минимум до конца недели. Аграрии рассчитывают собрать гораздо больше злака, чем в прошлом году.



Беларусь

В Минске идеальная погода для осенних прогулок: на улице плюс 17, немного облачно, но зонт с собой можно не брать. Дожди взяли паузу. Осень разукрасила яркими красками не только листву, но и прилавки магазинов. Время запасаться овощами и фруктами на зиму. В ближайшие выходные в стране откроется сезон ярмарок. Крупные предприятия и фермеры представят свою продукцию.