Лукашенко прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Самарканд, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.



«Александр Лукашенко прибыл в Самарканд», – сообщили организаторы в официальном Telegram-канале ШОС.

Ранее в Самарканд для участия в саммите прибыли президент России Владимир Путин, главы Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана. Днем ранее прилетели лидеры Ирана, КНР, а также Кыргызстана и Монголии. Позднее в Самарканд должны приехать президенты Казахстана и Турции, а также премьера Индии.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. На данный момент ее членами являются Россия, Индия, Иран , Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.