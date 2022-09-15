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Лукашенко прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Самарканд, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.
Ранее в Самарканд для участия в саммите прибыли президент России Владимир Путин, главы Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана. Днем ранее прилетели лидеры Ирана, КНР, а также Кыргызстана и Монголии. Позднее в Самарканд должны приехать президенты Казахстана и Турции, а также премьера Индии.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. На данный момент ее членами являются Россия, Индия,
Напомним, в июле
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В июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к организации в качестве полноправного члена. На саммите в Самарканде данная заявка будет рассмотрена.
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