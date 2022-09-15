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Лукашенко прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Самарканд, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.

«Александр Лукашенко прибыл в Самарканд», – сообщили организаторы в официальном Telegram-канале ШОС.

Ранее в Самарканд для участия в саммите прибыли президент России Владимир Путин, главы Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана. Днем ранее прилетели лидеры Ирана, КНР, а также Кыргызстана и Монголии. Позднее в Самарканд должны приехать президенты Казахстана и Турции, а также премьера Индии.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. На данный момент ее членами являются Россия, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Напомним, в июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. На саммите в Самарканде эта заявка будет рассмотрена. Новый статус позволит республике участвовать в торгово-экономических, финансовых и гуманитарных программах объединения.



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В июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к организации в качестве полноправного члена. На саммите в Самарканде данная заявка будет рассмотрена.
 
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