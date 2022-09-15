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Снимайте наличные в магазинах, где установлены терминалы Белагропромбанка
15.09.2022 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Снятие наличных в кассах магазинов для жителей Беларуси уже не в новинку, и многие знают и ценят удобство данного сервиса. Однако для того, чтобы жизнь людей была еще более комфортной, сегодня банки, и в частности
— Как бы активно мы не уходили в каналы дистанционного банковского обслуживания, у нас была и сохранится наличная форма оплаты. Огромный плюс торгового эквайринга от Эквайринг-pro Белагропромбанка как раз в том, что этот высокотехнологичный сервис позволяет получать наличные деньги из кассы, когда это необходимо человеку. То есть создавать максимально удобные условия жизни: нужно снять деньги с карточки, а банкомата рядом нет — пожалуйста, можно снять деньги в магазине.
Многофункциональным сервисом Эквайринг-pro Белагропромбанка сегодня успешно пользуются более 10 тысяч наших клиентов. К слову, сервис включает обширнейшую сеть платежных устройств в предприятиях торговли (сервиса), банкоматов, инфокиосков, качественное банковское и технологическое обслуживание, компьютерно-кассовые решения для бизнеса, возможность приема платежей в e-commerce, платежей с использованием мобильных приложений Samsung Pay, Apple Pay. Оборудование, используемое банком, обеспечивает высокую скорость расчетов, позволяет предпринимателям получать подробную отчетность о платежах, отслеживать всю историю продаж, надежно хранить информацию и т.д., — рассказывает директор департамента платежной инфраструктуры и электронной коммерции ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Лопаткин.
Сегодня в режиме банкомата работает около 3000 терминалов Белагропромбанка по всей стране, установленных в 2 500 предприятиях торговли (сервиса) как в городах, так и в сельской местности. И этот список будет расширяться.
Как узнать кассу, где можно снять наличные с карточки?
В магазинах, где есть кассы с возможностью снять наличные с карточки, покупателей информируют о новой услуге при помощи наклейки на входной двери, в прикассовой зоне, а также кассир магазина непосредственно при обслуживании.
Сколько можно единовременно снять средств с карточки?
Минимальная сумма снятия — 10 белорусских рублей, максимальная сумма одной операции — 5 базовых величин. Выдача производится по карточкам платежных систем БЕЛКАРТ, VISA, Mastercard, МИР, UnionPay. Банк-эмитент карточки, с которой производится выдача наличных, может взимать с держателя карточки комиссионное вознаграждение.
Как снять деньги с карточки через кассу магазина?
Стоит заранее удостовериться, что на вашей карточке достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить баланс карты не получится.
Как бизнесу подключить Эквайринг-pro с выдачей наличных денежных средств?
Шаг 1. Приобрести терминальное оборудование у одного из поставщиков: ОАО «Банковский процессинговый центр» или ООО «ТУССОН».
Шаг 2. Оставить
Шаг 3. После регистрации терминала в ОАО «Банковский процессинговый центр» можно приступить к его использованию.
Если же клиент уже был ранее подключен к сервису Эквайринг-pro, то необходимо обратиться в подразделение банка и заключить дополнительное соглашение для подключения услуги эквайринга с выдачей наличных денежных средств.
ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551.
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Снятие наличных в кассах магазинов для жителей Беларуси уже не в новинку, и многие знают и ценят удобство данного сервиса. Однако для того, чтобы жизнь людей была...
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