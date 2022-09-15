Снимайте наличные в магазинах, где установлены терминалы Белагропромбанка

Источник материала: ProBusiness





Снятие наличных в кассах магазинов для жителей Беларуси уже не в новинку, и многие знают и ценят удобство данного сервиса. Однако для того, чтобы жизнь людей была еще более комфортной, сегодня банки, и в частности Белагропромбанк , далее расширяют список терминального оборудования, позволяющего обналичить деньги в предприятиях торговли и сервиса. Плюшки от этого получают не только покупатели и пользователи услуг, но и представители бизнеса, подключившие в своих торговых точках эквайринг с возможностью снятия наличных от сервиса Эквайринг-pro.

— Как бы активно мы не уходили в каналы дистанционного банковского обслуживания, у нас была и сохранится наличная форма оплаты. Огромный плюс торгового эквайринга от Эквайринг-pro Белагропромбанка как раз в том, что этот высокотехнологичный сервис позволяет получать наличные деньги из кассы, когда это необходимо человеку. То есть создавать максимально удобные условия жизни: нужно снять деньги с карточки, а банкомата рядом нет — пожалуйста, можно снять деньги в магазине.

Многофункциональным сервисом Эквайринг-pro Белагропромбанка сегодня успешно пользуются более 10 тысяч наших клиентов. К слову, сервис включает обширнейшую сеть платежных устройств в предприятиях торговли (сервиса), банкоматов, инфокиосков, качественное банковское и технологическое обслуживание, компьютерно-кассовые решения для бизнеса, возможность приема платежей в e-commerce, платежей с использованием мобильных приложений Samsung Pay, Apple Pay. Оборудование, используемое банком, обеспечивает высокую скорость расчетов, позволяет предпринимателям получать подробную отчетность о платежах, отслеживать всю историю продаж, надежно хранить информацию и т.д., — рассказывает директор департамента платежной инфраструктуры и электронной коммерции ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Лопаткин.

Сегодня в режиме банкомата работает около 3000 терминалов Белагропромбанка по всей стране, установленных в 2 500 предприятиях торговли (сервиса) как в городах, так и в сельской местности. И этот список будет расширяться.

Как узнать кассу, где можно снять наличные с карточки?

В магазинах, где есть кассы с возможностью снять наличные с карточки, покупателей информируют о новой услуге при помощи наклейки на входной двери, в прикассовой зоне, а также кассир магазина непосредственно при обслуживании.

Сколько можно единовременно снять средств с карточки?

Минимальная сумма снятия — 10 белорусских рублей, максимальная сумма одной операции — 5 базовых величин. Выдача производится по карточкам платежных систем БЕЛКАРТ, VISA, Mastercard, МИР, UnionPay. Банк-эмитент карточки, с которой производится выдача наличных, может взимать с держателя карточки комиссионное вознаграждение.

Как снять деньги с карточки через кассу магазина?

Необходимо уточнить, предоставляет ли магазин услугу снятия наличных в кассе. Нужно сообщить кассиру о том, какую сумму вы хотите снять с карты. Кассир проверит, имеются ли в кассе нужная сумма. Если есть, то проведет операцию выдачи наличных. Если клиент еще и покупал товары (оплачивал услуги), с карточки спишется стоимость товаров (услуг) и сумма наличных. Кассир выдаст деньги.

Стоит заранее удостовериться, что на вашей карточке достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить баланс карты не получится.

Как бизнесу подключить Эквайринг-pro с выдачей наличных денежных средств?

Шаг 1. Приобрести терминальное оборудование у одного из поставщиков: ОАО «Банковский процессинговый центр» или ООО «ТУССОН».

Шаг 2. Оставить заявку на сайте Белагропромбанка (при оформлении заявки необходимо выбрать вид эквайринга — «Стандартный эквайринг») или обратиться в точку продаж банка, согласовать условия обслуживания и заключить договор эквайринга.

Шаг 3. После регистрации терминала в ОАО «Банковский процессинговый центр» можно приступить к его использованию.

Если же клиент уже был ранее подключен к сервису Эквайринг-pro, то необходимо обратиться в подразделение банка и заключить дополнительное соглашение для подключения услуги эквайринга с выдачей наличных денежных средств.

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551.