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Лукашенко встретился с Мирзиеевым в Самарканде
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с хозяином
Лидеры обменялись дружескими рукопожатиями. Оба были в хорошем настроении. Разговор же прошел за закрытыми дверями. Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщала, что во время двусторонних встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества по разным направлениям. Но сперва Мирзиеев поблагодарил своего белорусского коллегу за приезд.
Позднее запланирована также встреча Лукашенко с Си Цзиньпином.
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Разговор прошел за закрытыми дверями. Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщала, что во время двусторонних встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества...
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