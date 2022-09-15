Лукашенко встретился с Мирзиеевым в Самарканде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с хозяином саммита ШОС президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает «МИР 24».

Лидеры обменялись дружескими рукопожатиями. Оба были в хорошем настроении. Разговор же прошел за закрытыми дверями. Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщала, что во время двусторонних встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества по разным направлениям. Но сперва Мирзиеев поблагодарил своего белорусского коллегу за приезд.

«Мне очень приятно, что вы отозвались и прилетели на наше заседание Шанхайской организации сотрудничества. Потому что на самом деле сделано многое. Но я вам скажу искренне, что было тяжело. Но мы все эти мероприятия все выдержали и сделали на самом высоком уровне. И я благодарен и вашим коллегам, которые поддерживали», – сказал узбекистанский лидер.