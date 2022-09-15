|
Пакистан поддержал вступление Беларуси в ШОС
15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пакистан поддерживает вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом на встрече с президентом Александром Лукашенко в Самарканде заявил премьер-министр Шахбаз Шариф, передает
«Полностью поддерживаем вступление Беларуси в ШОС и окажем полную поддержку. Это действительно большое событие. Вы можете на нас рассчитывать», – отметил глава пакистанского правительства.
Премьер-министр поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Беларусь с визитом. «Я рад, что вы меня пригласили. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить и вас посетить Пакистан как можно быстрее», – сказал он.
Напомним, в июле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О поддержке в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)