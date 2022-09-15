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Пакистан поддержал вступление Беларуси в ШОС

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пакистан поддерживает вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом на встрече с президентом Александром Лукашенко в Самарканде заявил премьер-министр Шахбаз Шариф, передает БЕЛТА.

«Полностью поддерживаем вступление Беларуси в ШОС и окажем полную поддержку. Это действительно большое событие. Вы можете на нас рассчитывать», – отметил глава пакистанского правительства.

Премьер-министр поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Беларусь с визитом. «Я рад, что вы меня пригласили. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить и вас посетить Пакистан как можно быстрее», – сказал он.

Напомним, в июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. На саммите в Самарканде эта заявка будет рассмотрена. Новый статус позволит республике участвовать в торгово-экономических, финансовых и гуманитарных программах объединения.



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О поддержке в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф.
 
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